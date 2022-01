Científicos nombran nuevo árbol en honor a Leonardo DiCaprio

Leonardo DiCaprio es uno de los actores más reconocidos de las últimas décadas, abriéndose camino entre las producciones más ambiciosas de Hollywood y ganando el corazón de millones de personajes gracias a su carisma e interpretaciones soberbias. Pero hay otra virtud de Leo que también conecta con las masas: su preocupación por el medio ambiente. La estrella de 47 años ha dedicado gran parte de su vida y fortuna al cuidado de la Tierra y ahora un grupo de científicos han nombrado un árbol en honor a él. Sigue leyendo para conocer todos los detalles.

El protagonista de Revenant: El Renacido - 82% mostró su interés por el medio ambiente desde la juventud. Con los años lo hemos visto participar en grandes cumbres dedicadas al tema, reuniéndose con importantes líderes para hacer el cambio. Cómo olvidar cuando el año pasado ofreció voraces críticas al gobierno de la 4T por su escaso compromiso con el cuidado de la vaquita marina, especie en peligro de extinción. Su voz hizo eco en redes sociales y las autoridades mexicanas se movilizaron en aquel momento para hacer la diferencia.

Ahora, una investigación dirigida por botánicos del Royal Botanic Gardens en Kew y del IRAD (Instituto de Investigación Agrícola para el Desarrollo) en el Herbario Nacional de Camerún (vía Peerj), han nombrado a un árbol recién descubierto como Uvariopsis Dicaprio. Este nuevo espécimen cuenta con cuatro metros de altura y lo adornan florecillas amarillas y verdes. Más de cien tipos de árbol fueron descubiertos en el área, pero Leonardo es quien se ha ganado el honor reciente por su lucha contra la tala inmoderada de miles de hectáreas de bosque.

La más reciente película de Leonardo DiCaprio es No miren arriba, éxito de Netflix que ha dado mucho para hablar durante las últimas dos semanas. El argumento nos presenta un escenario fatal de extinción global, todo por el golpe de un asteroide colosal capaz de destruir planetas. El alcance de esta cinta dirigida por Adam McKay ha sido tan grande que por todos lados estamos viendo una inconmensurable cantidad de críticas y debates, algunos celebrando el trabajo de la película y otros condenándolo por su visión y manejo de la sátira. En estos momentos, No miren arriba ha logrado más de 150 millones de horas en reproducciones

Leonardo DiCaprio también estará presente en la siguiente película de Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon, adaptación del famoso libro homónimo de David Grann , material de no ficción que pone sobre la mesa los casos de asesinatos cometidos en contra de los nativos americanos de Osage en la década de los veinte. Durante aquellos años, varios nativos se enriquecieron gracias al descubrimiento de petróleo, lo que causó un conflicto por el control de la tierra. De acuerdo con el texto, al menos veinte personas fueron ejecutadas; el caso cayó en manos del FBI. Aunque tenía un estreno planeado para 2021, los planes cambiaron y ahora tendremos que esperar al progreso de 2022 para tener una fecha de estreno definitiva.

Junto con Scorsese, DiCaprio también producida The Devil in the White City, serie para Hulu con Keanu Reeves como estrella principal. No se sabe si Leo también formará parte del elenco, pero al menos podemos tener la certeza de que será un proyecto fantástico, con gran potencial para convertirse en lo más reconocido durante la temporada de premios que le corresponda. Tampoco cuenta con fecha de estreno.

