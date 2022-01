No Miren Arriba rompe un nuevo récord de visualizaciones en Netflix

El pasado 24 de diciembre llegó No miren arriba - 74% a la plataforma de Netflix, cinta con Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence que rápidamente se convirtió en una de las más vistas y comentadas. Han pasado casi dos semanas y la conversación en torno a ella se mantiene, demostrando que el gigante del streaming no necesita de salas de cine para hacer de sus títulos algo grandioso. De acuerdo con nueva información de Deadline, Don’t Look Up ha roto un nuevo récord de reproducciones semanales y sigue creciendo.

No miren arriba presenta la historia de un par de astrofísicos que descubren un asteroide de aproximadamente diez kilómetros, capaz de destruir la vida en la Tierra. Aunque ambos intentan advertir de la catástrofe al gobierno estadounidense, la presidenta y sus seguidores parecen estar más interesados en las próximas elecciones y todo aquello que le proporcione riqueza y poder. A pesar de los esfuerzos hechos por los protagonistas, el fin del mundo parece ser inevitable y ni siquiera la campaña por desprestigiar la veracidad del asteroide puede evitar que se sepa la verdad.

Deadline informa que, del 27 de diciembre al 2 de enero, No miren arriba ha logrado más de 152 millones de horas de reproducción en Netflix. Lo anterior representa el alcance de un nuevo y espectacular récord para un producto de Netflix. Está claro que la mayor empresa de streaming no tiene nada que envidiar a los enormes estrenos de Hollywood que encuentran su lugar en las salas de cine. Un elenco de estrellas bien cimentadas en la industria, junto con un argumento de catástrofe, serán suficiente para garantizar esos números de locura en la plataforma.



Lo cierto es que No miren arriba ha dividido la opinión entre espectadores. Mientras que algunos están de acuerdo con que la cinta ofrece una visión realista o al menos un reflexión sobre el estado de la Tierra, su desconexión con lo natural y su adicción a los números y pantallas, otros señalan que la sátira de Adam McKay se ve opacada por un humor barato que impregna todo el conjunto y que finalmente impide la apreciación total del mensaje que se quiere llevar a cada hogar. Lo cierto es que el director estadounidense se ha tomado un poco mal las críticas y últimamente comparte algunas contestaciones para quienes tienen algo que decir sobre su película.

Con No miren arriba, Netflix vuelve a demostrar su posición privilegiada en la industria del entretenimiento, algo que le ha costado muchos años pero que finalmente le ha traído enormes beneficios. Mientras que en un principio fue la burla de los grandes negocios de Hollywood, ahora los ejecutivos de Netflix hacen tratos con los directores y estrellas más reconocidos del momento, esparciendo el talento hasta los terrenos del entretenimiento en casa y llevando historias de todo tipo a los rincones más apartados del mundo.

No miren arriba ya es una de las películas más vistas en toda la historia de Netflix pero sigue compitiendo con las cifras de Bird Box: A Ciegas - 66% y Alerta Roja - 63%, otro par de gran éxito en la plataforma. Aunque la empresa prefiere no liberar los detalles profundos sobre sus estrenos, tendremos que esperar poco más de dos semanas para tener novedades sobre las cifras de Don’t Look Up en un mes de estancia entre el público. ¿Podrá transformarse en la película número uno de todo Netflix? Las posibilidades se encuentran a su favor.

