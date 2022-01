Rumor: Henry Cavill ya está en conversaciones para volver como Superman

Henry Cavill es una de las figuras más ocupadas de Hollywood en estos momentos. Desde la segunda temporada de The Witcher - 100% hasta la secuela de Enola Holmes - 95%, el actor se mantiene en el gusto del público. Sin embargo, tanto sus fans como él mismo todavía quieren regresar al personaje que lo lanzó a la fama. Aunque El Hombre de Acero - 55% nunca fue del agrado de todo público, Cavill como Superman sí y el estreno de La Liga de la Justicia de Zack Snyder - 82% sirvió para recordar eso. Técnicamente, Warner acabó con cualquier posibilidad de seguir con el Snyderverse, pero ha quedado claro que los títulos de este universo no serán olvidados lo que permitiría el regreso del intérprete en algún punto.

Sigue leyendo: Henry Cavill alaba La Liga de la Justicia de Snyder y asegura quiere volver a interpretar a Superman

Cavill cuenta con todas las cualidades para participar en franquicias de acción y muchos desean verlo como James Bond ahora que Daniel Craig se retiró del papel. Pero mientras eso se decide, los seguidores de DC quieren que la compañía le de una nueva oportunidad al actor para ponerse la capa del héroe en un proyecto de calidad. Otros elementos como Gal Gadot haciendo de Mujer Maravilla o Jason Momoa haciendo de Aquaman han encontrado nueva vida en sus películas en solitario, mismas que también demuestran que sí pueden hacerse y el próximo estreno de The Flash podría servir como nueva evidencia de eso.

Puede que Ben Affleck ya se sienta muy lejos de Batman, en especial porque pronto se estrenará The Batman , con Robert Pattinson dando vida a una nueva versión del personaje. Sin embargo, todavía no tenemos una nueva versión de Superman y eso deja un vacío importante en las adaptaciones de estos cómics. Ahora, un nuevo rumor indica que la productora estaría prestando atención a las peticiones de la gente para traer de nuevo a Henry Cavill.

Aunque es poco probable que se apruebe una secuela de El Hombre de Acero, sí es posible que veamos a Superman en otras entregas de la marca. Según Small Screen, una fuente cercana a Warner aclara que se están llevando conversaciones importantes con el actor. La agenda de Cavill está llena, pero su pasión por el héroe permanece intacta y parece que él está decidido a hacerlo funcionar de alguna forma.

También te puede interesar: Matthew Vaughn quiere hacer una película “verdadera” de Superman con Henry Cavill

Según la fuente, se estaría buscando un proyecto adecuado para el regreso de Cavill:

Hay varios proyectos que están discutiendo, Black Adam 2 es uno de los más importantes. Cavill todavía está siendo considerado para esa película. Todavía no es el final del Superman de Cavill.

Desde que se anunció Black Adam, protagonizada por Dwayne Johnson, muchos esperaban que se confirmara un cameo de Cavill. Hace varias semanas se estrenó el primer avance de este título y el rumor volvió a crecer, así que es interesante que aquí se mencione, no la primera entrega sino la secuela que en teoría todavía no cuenta con luz verde. Lo que puede hacer de este rumor algo real es que Johnson ha dicho en varias ocasiones que quiere que su personaje se enfrente a Superman, y el actor tiene bastante control sobre el proyecto de Black Adam. Además, estamos hablando del actor más taquillero en estos últimos años, así que hacerle caso no sería una locura, en especial cuando el enfrentamiento uniría a dos de las figuras más populares y queridas de la industria.

Otro punto importante a considerar es que pronto se cerrará la asociación entre Warner y Discovery, momento en el que muchos creen que se hará una “limpieza de la casa.” Se espera que ejecutivos de Warner salgan de la compañía, y con eso se llevarían los constantes cambios que tanto afectaron los cortes finales de los proyectos de Zack Snyder. El rumor es que The Flash borrará del canon al Spiderverse para armar una nueva Liga de la Justicia con Supergirl como líder en vez de Superman, pero es muy pronto para asegurar que el plan sea real. Por otro lado, DC se ha distanciado del UCM al hacer varias propuestas que no están conectadas y eso permitiría continuar con versiones distintas de los héroes sin que se estorben. De hecho, se sabe que Michael B. Jordan está trabajando en una serie para HBO Max sobre Val Zod, así que Warner todavía tiene interés por los Kryptonianos.

No te vayas sin leer: Rumor: Batgirl y Supergirl reemplazarán a Batman y Superman en el DCEU