Disney impulsa campaña para que Black Widow y Eternals sean nominadas a los Óscar 2022

Disney y Marvel Studios están trabajando arduamente para que sus películas de superhéroes lleguen hasta lo más alto en la temporada de premios y las campañas han comenzado de manera oficial. A través de Comicbook y The Direct se informa que las empresas han comenzado a impulsar las nominaciones de Black Widow - 87% y Eternals - 58% a los premios Óscar de 2022, aspirando a que muchos de los implicados compitan en todas las categorías posibles. Cada año, Marvel Studios demuestra que es capaz de mover los hilos correctos para que sus aventuras de superhéroes lleguen lo más lejos posible.

No te pierdas: Películas de Marvel representaron el 30% de la taquilla estadounidense en 2021

Black Widow y Eternals aparecieron en cartelera el año pasado tras una larga ausencia de cine de superhéroes ocasionado por la pandemia de coronavirus, pero a las dos no les fue precisamente bien en todos los sentidos. La cinta de Viuda Negra obtuvo reseñas mixtas y una baja recaudación en taquilla, sin olvidarnos del escándalo entre Scarlett Johansson y Marvel Studios por el incumplimiento del contrato al lanzar la película en Disney Plus. A pesar de lo anterior, la empresa del ratón ya está trabajando en la campaña “For Your Consideration” que impulsará las nominaciones de Viuda Negra en las categorías a Mejor Película, Mejor Director, Mejor Guión Adaptado, Mejor Fotografía, Mejor Banda Sonora, Mejores Efectos Visuales, Mejor Edición, Mejor Diseño de Producción, Mejor Diseño de Vestuario, Mejor Sonido y Mejor Peinado y Maquillaje.

Con su campaña, Disney también quiere que Scarlett Johansson compita en la categoría a Mejor Actriz, mientras que a Florence Pugh y a Rachel Weisz desean colocarlas en la competición a Mejor Actriz de Reparto. Está claro que Marvel Studios hará lo imposible para que sus privilegiados lleguen lo más lejos posible en los premios Óscar de 2022. Y las cosas no serán diferentes con Eternals, la otra película estrella de la empresa que alcanzó las salas de cine el año pasado.

Te invitamos a leer: Marvel anuncia podcast de Black Widow protagonizado por Susan Sarandon

Marvel Studios no tardó en presumir a Chloé Zhao en cuanto comenzó la publicidad de Eternals. La cineasta china se llevó el Óscar a Mejor Director en los premios de 2021 y Disney quiere ponerla en la competencia una vez más con su película de superhéroes; al igual que con Black Widow, Kevin Feige está buscando que Eternals compita en las mismas categorías y se haga con lugares de honor en la contienda principal, no obstante, una de las grandes desventajas de la cinta es que obtuvo muy malas reseñas por parte de los críticas y hasta es consideradas como uno de los peores trabajos que se han hecho en Marvel Studios, ¿cómo competir en la categoría a Mejor Película con semejantes credenciales? Con el poder de Disney todo es posible.

La lista de nominados a los premios Óscar 2022 se dará a conocer el próximo 8 de febrero, mientras que la ceremonia principal se festejará el 27 de marzo. ¿Será posible que las películas de Marvel Studios compitan en todas las categorías que se han propuesto? Si Pantera Negra - 90% lo consiguió hace un par de años, Black Widow y Eternals también tienen una oportunidad.

Mientras tanto, Marvel Studios ya está preparando los esperados lanzamientos de 2022. Doctor Strange in the Multiverse of Madness y Thor: Love and Thunder son los dos grandes títulos del año y seguramente los veremos llenarse con cientos de millones de dólares en taquilla. El cine de superhéroes continúa fuerte en la industria del entretenimiento y cada vez más presente entre las Academias que se encargan de premiar a lo mejor de Hollywood.

También puede interesarte: Spider-Man: No Way Home | Marvel y Sony inician campaña para obtener el Óscar a Mejor Película