HBO Max y HBO alcanzaron los 73.8 millones de suscriptores a finales de 2021, superando las previsiones de la compañía

AT&T y Warner Media se llevaron una increíble sorpresa este 2021, y es que los suscriptores de HBO y HBO Max a nivel mundial aumentaron a 73.8 millones a finales de año, superando las proyecciones de la compañía, que habían sido de sólo 70 millones. Cada vez más personas optan por elegir HBO Max como su servicio de streaming predilecto, ya que el contenido que la plataforma ofrece es cada vez más amplio y de mejor calidad. A pesar de que no ha pasado mucho desde su llegada, HBO Max se ha posicionado rápidamente como una opción competente en el mercado.

En una reciente entrevista para Deadline, el director ejecutivo de WarnerMedia, Jason Kilar, dijo que el 2021 fue un año en el que HBO Max se abrió paso en la industria. Además, informó que el servicio de streaming ya se encuentra disponible en 46 países después de comenzar a implementarse a nivel mundial en junio del año pasado. Más tarde en la conversación, cuando se le preguntó sobre la división entre los suscriptores estadounidenses y no estadounidenses, Kilar objetó y dijo que AT&T planeaba anunciar esas cifras cuando las ganancias del cuarto trimestre sean publicadas de manera oficial a finales de este mes.

HBO Max se lanzó en los Estados Unidos el 27 de mayo de 2020, en América Latina y el Caribe el 29 de junio de 2021 y en Andorra, España y los países nórdicos el 26 de octubre del mismo año. Aunque HBO Max fue creado principalmente para albergar contenido del grupo de canales premium HBO, la plataforma ahora sirve principalmente como un centro de contenido para las diversas propiedades de cine y televisión de WarnerMedia, ofreciendo una variedad de programación original y contenido de la compañía, así como contenido adicional con licencia a través de distribuidores externos.

HBO Max tuvo un comienzo muy lento antes de encontrar su equilibrio. Pero gracias al buen trabajo de la compañía y la preferencia de los usuarios, la plataforma ha podido colocarse en buen camino. Además, el crecimiento de esta plataforma ha sido impulsado por la controvertida estrategia de WarnerMedia de lanzar una lista de películas simultáneamente en los cines y en el servicio de streaming, como Godzilla vs. Kong - 85%,Mortal Kombat - 74%, Space Jam: Una nueva era - 64%, El escuadrón suicida - 91%, Duna - 75% y Matrix Resurrecciones - 65%. Otro punto importante y clave del éxito de la plataforma, es su precio, pues es considerada como una de las más costeables.

Antes del lanzamiento de HBO Max, WarnerMedia indicó que el servicio tendría 10.000 horas de contenido, incluido contenido HBO (series originales, documentales y especiales), Warner Bros. Pictures, Universal Pictures y 20th Century Studios. Fuera de WarnerMedia, el servicio también ofrece títulos de The Criterion Collection, y tiene una asociación a largo plazo con BBC Studios. Además, HBO Max adquirió los derechos de transmisión de varias series de Comedy Central, incluidas South Park, Awkwafina Is Nora from Queens, South Side y The Other Two; con los dos últimos convirtiéndose en series Max Originals.

No cabe duda que HBO Max es una de las mejores opciones para escoger dentro de los servicios de streaming actuales. Su crecimiento acelerado es el reflejo de su variado contenido y según las proyecciones, parece que la popularidad del servicio seguirá en aumento. Hasta el momento no han informado de ningún cambio con respecto al precio mensual de contratación, y se espera que así permanezca, pues este es uno de los factores principales de su éxito.

