Harry Potter: especial de 20 años se equivoca al confundir a Emma Watson con Emma Roberts

Harry Potter 20 aniversario: Regreso a Hogwarts - 92% se estrenó en HBO Max este 1 de enero y los fans del Mundo Mágico corrieron a verlo sin pensarlo dos veces. El impacto que la saga ha logrado en las últimas dos décadas es sorprendente, criando casi por completo a un puñado de generaciones que siguen influenciada por el niño que sobrevivió y su increíble historia. Pero no todo ha sido perfecto en el especial recién estrenado, pues se ha detectado un fallo casi imperdonable que involucra a Emma Watson y una foto embarazosa.

Emma Watson se inició en el mundo de Harry Potter sin conocimientos de actuación pero rápidamente se ganó el cariño y la simpatía del público con su trabajo como la pequeña Hermione Granger, una maga de gran talento e inteligencia que hace mancuerna con el protagonista y Ron Weasley. El personaje crece junto a ellos y van formando una relación más sólida, a tal punto que en la entrega final la vemos casada con uno de los personajes principales, formando una familia.

Por supuesto que Watson estuvo presente en el especial de Harry Potter por sus veinte años, sin embargo, los editores del material cometieron un gravísimo error al colocar una foto de Emma Roberts en su infancia y no de Emma Watson, la confundieron y no fueron lo suficientemente precavidos como para evitar el desliz. Roberts es conocida por producciones como Unfabulous, American Horror Story: Coven - 81%, ¿Quién *&$%! son los Miller? - 47% y Amor de Calendario - 20%; es especialmente conocida entre las esferas de entretenimiento juvenil. Aquí su breve e inesperada aparición en el especial de Harry Potter:

Cuando eres el becario encargado de buscar fotos de #EmmaWatson de pequeña en google y terminas poniendo a Emma Roberts de pequeña en la reunión más grande de Harry Potter 😂 #returntohogwarts pic.twitter.com/4xQ66fPRVz — Club Potterhead. (@PotterheadClub) January 1, 2022

Además de Emma Watson (no Roberts, que nada tiene que ver con la saga del Mundo Mágico), el especial de Harry Potter incluye a Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Tom Felton y varios otros actores que formaron parte de la serie de películas y que para siempre se han quedado con los fans. A pesar de la escandalosa línea que ha tomado la vida de J.K. Rowling , la escritora de los libros para niños, está claro que el espíritu de la historia va mucho más lejos que ella y que son los actores y los fans quienes mantienen vivo el legado.

Cabe mencionar que J.K. Rowling sí fue invitada a formar parte del especial del evento, sin embargo, su equipo publicitario envió un mensaje claro, declarando que a la escritora no le parecía buena idea formar parte de los invitados. Lo cierto es que muchos fans agradecieron el no verla en el material debido a su reciente historial en contra de la comunidad transgénero, hecho que la ha convertido en una persona no grata de las redes sociales. Gran parte del fandom poco quiere saber de Rowling pero sí de las estrellas que dieron vida a la saga de películas.

Tom Ascheim, presidente de Warner Bros. Global Kids, compartió un anunció sobre el lanzamiento de Harry Potter 20 aniversario: Regreso a Hogwarts (vía Comicbook):

Ha sido un viaje increíble desde el debut de la película Harry Potter y la piedra filosofal, y ser testigo de cómo ha evolucionado hacia este extraordinario universo interconectado ha sido mágico, por decir lo mínimo. Esta retrospectiva es un tributo a todas las personas cuyas vidas fueron tocadas por este fenómeno cultural, desde el talentoso elenco y equipo que vertieron su corazón y alma en esta extraordinaria franquicia cinematográfica hasta los apasionados fanáticos que continúan manteniendo vivo el espíritu del Mundo Mágico 20 años después.

Harry Potter 20 aniversario: Regreso a Hogwarts está disponible en HBO Max para todas las regiones del mundo.

