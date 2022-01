Los duendes de Harry Potter son estereotipos anti-semitas, asegura el actor y cineasta Jon Stewart

En noviembre del año pasado se cumplieron 20 años del estreno de Harry Potter y La Piedra Filosofal - 80%, película que dio inicio a una de las sagas más taquilleras de la historia y a una franquicia que cuenta con millones de fanáticos en todo el mundo. Aunque el libro ya había sido un éxito masivo de ventas, las adaptaciones cinematográficas sirvieron para que la historia del mago británico llegara a todos los rincones de la Tierra. Sin embargo, la celebración de las dos décadas no ha estado completamente libre de controversia, y ahora Jon Stewart, actor, comediante y cineasta conocido por haber conducido el programa Daily Show y por haber dirigido 118 Días - 77%, señaló uno de los detalles más controvertido de Harry Potter.

También te puede interesar: Kevin Feige revela que Harry Potter inspiró al Spider-Man del MCU

Stewart, de origen judío, fue uno de los que detectaron desde la primera cinta que los duendes que administran el banco Gringotts son estereotipos anti-semitas, y si alguien quiere defender a la autora J.K. Rowling , al menos no puede negar que la forma en la que representa a los duendes es básicamente la misma en la que los judíos eran representados por la propaganda antisemita. Esto fue lo que dijo Stewart en el episodio más reciente de su podcast The Problem With Jon Stewart (vía The Hollywood Reporter):

Así es como se sabe que los judíos todavía están donde están. Hablando con la gente, esto es lo que digo: ¿Alguna vez has visto una película de Harry Potter? … ¿Has visto alguna vez las escenas en el banco Gringotts? … ¿Sabes quiénes son esas personas que dirigen el banco? … ¡Judíos!

También lee: Harry Potter: especial de 20 años se equivoca al confundir a Emma Watson con Emma Roberts

De acuerdo con Stewart, los duendes son demasiado parecidos a una ilustración del libro antisemita Los protocolos de los sabios de Sión, de 1903, que describe los supuestos planes judíos para conquistar el mundo:

Y [al verla] dicen, ‘¡Oh, [esa ilustración es] de Harry Potter!’ Rowling dijo: ‘¿Podemos hacer que estos tipos dirijan nuestro banco?’ ... Es un mundo mágico ... podemos montar dragones, puedes tener una lechuza como mascota ... pero ¿quién debería dirigir el banco? Judíos, ... pero ¿y si los dientes fueran más afilados? Fue una de esas cosas que vi en la pantalla y esperaba que la multitud dijera: 'Mierda, [Rowling] no, en un mundo mágico, simplemente arrojó judíos allí para administrar el maldito banco subterráneo'. Y todo el mundo estaba como, ‘Magos’. Fue tan extraño.

La popularidad de Harry Potter no puede hacernos ignorar los elementos más problemáticos de la franquicia, y es de notar que no es la primera vez que se señala la representación estereotipada de los duendes por parte de la autora. Por mucho tiempo los fans han querido encubrir los aspectos más conservadores de Harry Potter, pero el sol no se puede tapar con un dedo, la escritora J.K. Rowling, tan reaccionaria como se ha declarado, es la base de este tipo de representaciones polémicas.

A pesar de que por un tiempo fue considerada una autora progresista al declarar que Dumbledore era homosexual (después de la publicación del último libro y sin haberlo puesto por escrito en la saga), ya nadie la puede considerar así tras declararse abiertamente transfóbica. Sus primeras demostraciones fueron likes a tuits transfóbicos, después su apoyo a Maya Forstater, investigadora que fue despedida por decir que las mujeres transgénero no pueden cambiar su sexo biológico, y luego la publicación de un polémico ensayo titulado "TERF Wars".

Ha sido una lástima ver cómo Rowling cae de la gracia de muchos fans de Harry Potter que formaban parte de la comunidad LGBTQ, algunos de estos eran mujeres trans y quedaron muy decepcionadas por el pensamiento conservador de quien antes consideraron un modelo a seguir. A pesar de todo, no parece cercano el día en que Harry Potter deje de ser una franquicia muy querida por las masas.

No te vayas sin leer: ¿Voldemort, eres tú? J.K. Rowling dice que los que la critican son muggles