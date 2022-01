Gal Gadot admite que su versión de "Imagine" fue algo de muy mal gusto

2020 fue un año complicado para todos debido a la pandemia de coronavirus, evento que cambió la vida de todos rápidamente. A mediados de marzo, en aquel tiempo, Gal Gadot reunió a varias estrellas de Hollywood para un video muy especial en el que podemos verlos cantando “Imagine”, la canción de John Lennon, sin embargo, el material destaca no por ser precisamente emotivo, sino por la vergüenza ajena, irritación y malestar que generó entre los usuarios de las redes sociales. Ahora, a través de una nueva entrevista con InStyle, Gal admite que aquel episodio no fue algo brillante de su parte.

No te pierdas: The Flash: Gal Gadot habría revelado por accidente su aparición como Wonder Woman

Mundialmente conocida por su intervención en la saga de Rápidos y Furiosos y por su interpretación en el Universo Extendido de DC como la Mujer Maravilla, Gal Gadot ha desarrollado una envidiable carrera en Hollywood, consolidándose como una de las actrices más bellas de la industria. Cuando la pandemia de coronavirus inició, la estrella de 36 años lanzó un video a través de redes sociales en las que junto con Kristen Wiig, Jamie Dornan, Natalie Portman, Amy Adams y otros nombres de peso, interpretan a capella el famoso tema del Beatle. El tiempo ha pasado y Gal recuerda aquel suceso como algo desafortunado:

Y con toda la controversia de 'Imagine', es gracioso. Llamé a Kristen [Wiig] y le dije: 'Escucha, quiero hacer esto'. La pandemia ocurrió en Europa e Israel antes de que llegara aquí [a los EE. UU.] De la misma manera. Estaba viendo hacia dónde se dirigía todo. Pero [el video] fue prematuro. No fue el momento adecuado y no fue lo correcto. Fue de mal gusto. Todas las intenciones fueron puras, pero a veces no das en el blanco, ¿verdad? Sentí que podía aligerar el peso de las cosas, así que [el evento] fue una oportunidad maravillosa para hacerlo.

Te invitamos a leer: Cleopatra: Directora de Falcon y el Soldado de Invierno se encargará de la cinta protagonizada por Gal Gadot

Gal Gadot triunfó recientemente en Netflix gracias a Alerta Roja - 63%, película original de la empresa en la que interviene junto a Dwayne Johnson y Ryan Reynolds. La cinta nos presenta la historia de un audaz atraco que reúne al mejor perfilador del FBI y a dos criminales rivales; repleta de acción y humor, Red Notice se convirtió en uno de los títulos más vistos de Netflix a finales de año y una prueba más de que las salas de cine no son realmente necesarias para garantizar el éxito de ciertos productos.

Por otro lado, Gal Gadot regresará como Diana Prince en el futuro. Mujer Maravilla - 92% y Mujer Maravilla 1984 - 76% son títulos imperdibles del Universo Extendido de DC y muy pronto tendremos la tercera parte a cargo de Patty Jenkins. Además, durante los últimos días se ha comentado que Gal también tendrá un participación especial en The Flash, la siguiente película de la saga, aunque esto se trata de un mero rumor y no hay nada confirmado por parte de Warner Bros. De acuerdo con IMDb, la cinta llegará a salas de cine el 4 de noviembre; para la tercera entrega de Wonder Woman no existe fecha de lanzamiento.

Otra de las siguientes películas de Gal Gadot es Death on the Nile, adaptación de la novela homónima escrita por Agatha Christie . Además de los estragos causados por la pandemia a la industria del cine, esta cinta se retrasó debido al escándalo protagonizado por Armie Hammer el año pasado y en el que se le relacionó con cuestiones de canibalismo y violencia de género. Tras una larga espera, el título llegará al público el 11 de febrero, ¿sufrirá un nuevo retraso o al menos tendrá éxito?

También puede interesarte: Mujer Maravilla es bisexual, confirma nuevo cómic