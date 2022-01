Spider-Man: Sin Camino a Casa cierra la última semana del 2021 como líder en la taquilla mexicana

A Spider-Man: Sin Camino A Casa - 92% aún le quedan varias semanas en la cartelera mundial y es cierto que la euforia ha disminuido un poco los últimos días debido a que la mayoría, si no es que todos, ya saben lo que sucede en la cinta. Pero el hecho de que la conversación ya no esté al nivel de lo que se vivió previo al estreno y durante su debut no significa que ya no haya interés, y prueba fehaciente de ello son los ingresos que no ha dejado de generar.

Con poco más de dos semanas de proyección, la nueva cinta de Marvel Studios en colaboración con Sony Pictures (el aún dueño del personaje a nivel cinematográfico) sigue batiendo récords sin parar, y se espera que para el momento en el que termine su carrera en las salas de cine cierre con números impresionantes que la conviertan en una de las películas más taquilleras de todos los tiempos.

Tan sólo en Estados Unidos ya se encuentra entre las diez películas más taquilleras de todos los tiempos, y con las semanas que aún le quedan de vigencia en la pantalla grande, seguramente llegará más lejos. Tomando esto en cuenta, es claro que será difícil que otro título llegue con tal fuerza que la pueda superar y es muy probable que durante toda su estancia en cines se mantenga en los primeros lugares de recaudación.

Ahora es momento de ver qué evolución tuvo la taquilla mexicana la semana pasada que significó el cierre de año y el inicio del 2022 en el fin de semana. De acuerdo al conteo que presenta Canacine, del 27 de diciembre al 2 de enero, la cinta dirigida por Jon Watts obtuvo $230.4 millones, generando un total de $1,353 millones desde su estreno. Además, recibió a 3.4 millones nuevos visitantes y un acumulado de 19 millones.

Sing 2 ¡Ven y canta de nuevo! - 79%, se mantiene estable durante su segunda semana oficial de proyección con $80.7 millones, sumando $158.7 millones, 1.2 millones de nuevos espectadores y un total de 2.4 millones. Por otro lado, el regreso de Neo y Trinity en Matrix Resurrecciones - 65% llega a su segunda semana con $34.9 millones y un total de $82 millones, 484.2 mil nuevos asistentes a sus salas y un total de un millón desde su estreno.

En cuarta posición se encuentra King's man: El Origen - 60% que debuta con $105.9 y 1.7 millones de espectadores. Cerrando el top 5 se encuentra la cinta mexicana de terror Karem, la posesión - %, dirigida por Henry Bedwell, que inicia su carrera con $6.4 millones y 97.7 mil espectadores en total. Durante su sexta semana de exhibición está La casa Gucci - 73% recibiendo durante los últimos días $3.1 millones, un total de $70 millones, 38.5 mil nuevos visitantes y un acumulado de 835.7 mil.

Cordero - 87%, por su parte, a pesar de ser una cinta esperada se ha posicionado durante su debut en el noveno lugar de la taquilla mexicana. Sin embargo, esto se debe a que no se proyecta en las suficientes salas, teniendo proyecciones, sobre todo, en salas de arte; durante su estreno recibió $1.3 millones y 17.6 mil asistentes a sus salas.