The Flash, la serie, transmite accidentalmente un impactante y gracioso error de doblaje en Brasil

Los fanáticos brasileños de la famosa serie de televisión de The CW, The Flash - 97%, han recurrido a las redes sociales durante los últimos días para compartir un extraño y gracioso error que logró salir al aire durante un episodio del especial de cinco partes, Armageddon, el cual se transmite por primera vez en el país. Según varios tweets, el doblaje portugués de la serie habría incluido un diálogo insultante en una de sus escenas primordiales, el cual presentaba una crítica al guión del show por parte de uno de los actores de voz.

No se sabe si este “error”, que no pasó para nada desapercibido, se dejó intencional o accidentalmente en la versión final del episodio. De cualquier manera, los seguidores del programa ya han recurrido a diversas redes como Reddit y Twitter para compartir el video de la escena y reírse del diálogo que se coló, el cual aparece durante un momento clave entre The Flash (Grant Gustin) y Despero (Tony Curran).

El especial transmitió su último capítulo el pasado 14 de diciembre, pero la noticia de la equivocación llegó a redes sociales recientemente. Como muestra un video compartido del primer episodio de la temporada número 8 del programa, durante la primera confrontación de Barry con Despero, se puede escuchar a una persona diciendo: "Ohla, que diálogo merda" que se traduce en algo como, "mira, que diálogo de mierda". A continuación te dejamos el video de la escena para que escuches el error de doblaje que se encuentra en el segundo 0:05.

Se desconoce si realmente se trata de un desliz del equipo de doblaje de la serie, ya que más tarde, un usuario de Twitter comentó sobre la veracidad de este metraje, alegando que era completamente falso. Sin embargo, muchos piensan que se trata de un comentario real por parte del actor encargado de prestar su voz, y que simplemente por un descuido el estudio lo pasó por alto. El comentario que critica el diálogo del programa podría estar ligado al hecho de que últimamente The Flash ha obtenido muchos comentarios negativos relacionadas con su guión, el cual dicen, ha ido perdiendo calidad a lo largo de sus 8 temporadas.

Con cinco episodios, la serie concluyó este ambicioso crossover del Arrowverse. En este especial, Barry y Despero se enfrentan, y esta confrontación provoca que el protagonista cruce caminos con numerosos personajes de la franquicia de superhéroes de The CW, incluidos Batwoman, Sentinel , Atom y Black Lightning. A pesar de las extensas críticas que el show enfrenta, tiene una popularidad increíble y una gran cantidad de fanáticos que esperan con ansia más de este superhéroe. Desafortunadamente, la serie aún no ha confirmado una novena temporada y aún estamos a la espera de que The CW tenga muy pronto noticias sobre nuevos episodios.

The Flash es una serie estadounidense desarrollada por Greg Berlanti , Andrew Kreisberg y Geoff Johns , que se transmite por la famosa cadena de televisión, The CW. Basada en el personaje de DC Cómics del mismo nombre, la serie sigue a Barry Allen, interpretado por Gustin, un superhéroe que lucha contra el crimen y tiene el poder de moverse a velocidades sobrehumanas.

