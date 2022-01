Florence Pugh celebra su cumpleaños número 26, y sus fans agradecen su paso por el MCU

Antes de integrarse a las filas del Universo Cinematográfico de Marvel, el nombre de Florence Pugh había resonado entre los críticos y varios cinéfilos tras su papel en Midsommar: El Terror No Espera La Noche - 98% de Ari Aster, en donde interpreta a una joven que enfrenta una profunda depresión tras la pérdida de su hermana y sus padres de la manera más trágica. Tratando de salir adelante, se va de vacaciones con su novio y sus amigos a una especie de comuna que le promete liberar todo ese dolor acumulado, sin embargo, dentro de la belleza de ese lugar, algo siniestro se oculta.

Sigue leyendo: Hawkeye se convierte en la serie más sangrienta de Marvel Studios

Otros de sus papeles más apreciados por la prensa y la audiencia son el de Lady Macbeth - 85%, Mujercitas - 94% y Luchando con mi Familia - 86%. El año pasado, su fama se potencializó gracias a su llegada a Marvel Studios, y a pesar de que muchos fans de Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) no parecían del todo convencidos por el hecho de que habría una nueva Viuda Negra, su debut en Black Widow - 87% fue muy bien recibido por el carisma del personaje.

Su segundo paso dentro del MCU sería en Hawkeye - 87%, la serie protagonizada por Jeremy Renner, en donde Yelena Belova buscaría respuestas sobre la muerte de Natasha, y además tendría una empatía inmediata con la co-protagonista Hailee Steinfeld, quien da vida a Kate Bishop. Este 3 de enero, Florence celebra su cumpleaños número 26, y las redes sociales se han inundado de buenos deseos, felicitaciones y hasta agradecimientos por parte de los fans de Marvel por la manera en la que ha manejado a Yelena.

Algunos incluso, han nombrado este como “El Día de Florence Pugh” o “Florence Pugh Day”. A continuación, puedes leer algunos de los mensajes que ha recibido la actriz a través de Twitter.

Continúa con: Florence Pugh y Rami Malek se unen al elenco de Oppenheimer, la nueva película de Christopher Nolan

¡Feliz día de Florence Pugh!

happy florence pugh day !! <3 pic.twitter.com/mFRWtUEEfq — mic ♡ #1 tasm supporter (@L0K1ST4RK) January 3, 2022

¡Feliz cumpleaños número 26 para la nominada al Premio de la Academia y nuestra estrella de #Hawkeye que interpreta a Yelena Belova, Florence Pugh!

Happy 26th Birthday to the Academy Award Nominee and our #Hawkeye Star who portrays Yelena Belova, Florence Pugh! 🕷️ pic.twitter.com/gvzbjOqKcM — Hawkeye News & Updates (@Hawkeye_Updates) January 3, 2022

Feliz cumpleaños, Florence Pugh. Nadie podría retratar a Yelena Belova de la forma en que tú lo haces.

Happy birthday, Florence Pugh. No one could portray Yelena Belova the way that you do. 🥰 Kudos! pic.twitter.com/LE4GZtgHa4 — Poeticpia💙 (@poeticpia9) January 3, 2022

Feliz cumpleaños Florence Pugh muchas gracias por darnos Yelena Belova.

happy birthday florence pugh thank you so much for giving us yelena belova pic.twitter.com/guKfxgVYjy — ross (@yelebelova) January 3, 2022

Feliz cumpleaños a la ICÓNICA Florence Pugh ¡La adoro absolutamente a ella y su capacidad de actuación, y no puedo esperar a ver más de Yelena en todo el MCU! ¿Cuál es tu papel favorito de Florence Pugh?

Happy Birthday to the ICONIC Florence Pugh 💜 I absolutely adore her and her acting ability, and can’t wait to see more of Yelena throughout the MCU! 💫



What’s your favourite Florence Pugh role?#FlorencePugh pic.twitter.com/uiNHtRLmkC — Matthew Smith 🏳️‍🌈 (@TheTimelessNerd) January 3, 2022

El cumpleaños más feliz para ti, #FlorencePugh. Espero verte más como Yelena este año. ¡Realizas el papel totalmente genial!

Happiest of birthdays to you, #FlorencePugh

Hope to see more of you as Yelena this year. You totally rock the role! pic.twitter.com/EFvaQh40Sv — LJD (@mcclaymagic) January 3, 2022

La nominada a los Premios de la Academia como Mejor Actriz de Reparto, al Premio Orange a la Estrella Emergente y a los Critics' Choice Movie Award a la Mejor Actriz de Reparto – entre muchas otras nominaciones –, también ha compartido en su cuenta de Instagram las felicitaciones que le han hecho llegar sus amigos y compañeros de trabajo, desde colegas en escena hasta maquillistas y peinadores.

Te puede interesar: Hawkeye: nuevo avance revela los planes de Yelena Belova

Pugh se ha caracterizado por ser una persona divertida, y varios de sus compañeros de escena, como Hailee Steinfeld, han compartido su experiencia de lo que significa trabajar con la actriz, describiéndolo como “un trabajo sencillo y lleno de bromas”. Además, desde antes se ha reconocido la capacidad interpretativa de Florence, y mucho se ha hablado de la escena con Hailee que, a pesar de parecer un simple encuentro para comer macarrones con queso, se le da mucho peso a lo que ambos personajes están tratando de lograr.