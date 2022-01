Denis O'Dell, productor de películas de The Beatles, muere a los 98 años

En la década de 1960 Liverpool vería nacer a una de las bandas más importantes a nivel mundial, misma que se convertiría en pieza clave para la historia del rock y que, a pesar de estar juntos alrededor de diez años, se han mantenido vigentes hasta la actualidad. Pero la carrera de The Beatles como banda, iría mucho más allá de la música en sí misma, serían también un ambicioso producto comercial en otros mercados, como la juguetería e incluso el cine.

Fuera de las ficciones inspiradas en los éxitos musicales del grupo liderado por John Lennon como Yesterday - 80% de Danny Boyle y A través del universo - 53% de Julie Taymor, el cuarteto de Liverpool se aventuró a protagonizar e incluso dirigir sus propias películas. Para algunos su paso por el cine parecería un tanto insignificante, sin embargo, también se ganarían un lugar en el gusto de otros cuantos que agradecieron la visión extravagante y surrealista de los jóvenes músicos.

Desde A Hard Day's Night - 99%, en donde vemos las aventuras de John, Paul, George y Ringo como estrellas de rock, Magical Mystery Tour - 58%, una experiencia surrealista dirigida por ellos mismos, hasta la cinta animada con toques psicodélicos El Submarino Amarillo - 96% se ganaron un lugar entre la prensa, la audiencia general de la época y, por supuesto, los fans de la banda. Pero este viaje no lo emprenderían a ciegas, a su lado tuvieron a alguien importante que les apoyó durante su paso por esta industria poco explorada por ellos.

Su apoyo sería Denis O'Dell, un productor cinematográfico con una interesante trayectoria dentro de la industria. La relación profesional entre O’Deall y The Beatles comenzaría oficialmente con A Hard Day's Night, dirigida por Richard Lester en 1964, en donde fungió como productor asociado. Su cercanía con los integrantes llegaría a tal grado que logró convencer a Lennon de protagonizar How I Won The War de Richard Lester en 1967, una cinta sobre la Segunda Guerra Mundial. Durante el rodaje de esta cinta Lennon compondría gran parte de “Strawberry Fields Forever”.

La triste noticia, es que este entrañable amigo y socio de la banda en el mundo del cine, falleció la tarde de ayer a sus 98 años de edad en su casa ubicada en de San José, Cabo de Gata, en España. De acuerdo a lo que informa Variety, se ha descrito que su partida fue por causas naturales. Es importante mencionar que, aunque su nombre haya sobresalido más por su trabajo con la popular banda de rock, O’Deall tuvo una importante carrera antes y después.

Entre sus títulos más significativos se encuentran Heaven's Gate - 57% de Michael Cimino, The Offense de Sidney Lumet, y Robin and Maria protagonizada por Sean Connery y Audrey Hepburn. Además, en el año 2013 obtuvo la máxima distinción del Cine del Festival de Cortometrajes de Almería: el Premio Almería Tierra, convirtiéndose en uno de los productores de cine más importantes de España. Cabe mencionar que Denis O'Dell también estuvo involucrado en las producciones de Indiana Jones y la última cruzada - 88% y Éxodo: Dioses y Reyes - 27%, que se filmaron en Almería, en donde él sería su anfitrión.

Finalmente, el productor ha dejado un legado con las cintas que produjo, pero también dentro de su familia hay algunos miembros que siguen involucrados en la industria del cine, televisión y streaming, como su nieto Denis Pedregosa quien produjo la película de Netflix El Practicante, y también tuvo créditos en algunos episodios de Black Mirror - 80%.