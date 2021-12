Ant-Man and the Wasp: Quantumania | Se revelan nuevos detalles del papel de Bill Murray

Ant-Man and the Wasp: Quantumania tiene un estreno programado para el 28 de julio de 2023 y, aunque todavía queda mucho tiempo antes de su llegada a las salas de cine, ya comienzan a salir detalles de la cinta que nos dejan intrigados. Esta vez, la información se trata de Bill Murray (Perdidos en Tokio - 95%, Los Cazafantasmas - 97%, El Gran Hotel Budapest - 92%), actor cuya participación en el filme de Marvel Studios fue confirmada el pasado mes de octubre. Aunque el legendario cazafantasma ya ha asegurado que su aparición es un hecho, la identidad del personaje que Murray interpretará continúa siendo un misterio, sin embargo, recientemente ha salido información que arroja algunos supuestos detalles del papel.

Entre las especulaciones más sonadas, se dice que Murray podría haber sido elegido como el padre de Scott Lang (Paul Rudd), pero parece que en realidad interpretará a un personaje desconocido de los cómics. Los Illuminerdi han escuchado que el actor aparecerá como Krylar, un miembro de la raza K’aitian del planeta Microverse K’ai. Krylar solo apareció en un cómic de Marvel en los años 60 (número 156 de The Incredible Hulk), y aunque no tiene vínculos directos con Ant-Man, el rol podría tener algunas modificaciones y reutilizarse fácilmente como un habitante del Reino Cuántico.

Hasta ahora, estas son las únicas posibilidades que han sido comentadas, pero hay muchas posibilidades de que dichas especulaciones den en el blanco. Por otro lado, muchos piensan que el papel de Bill será más pequeño que esto, uno con poca relevancia para la historia, incluso se cree que tendrá solamente un pequeño cameo cómico. Independientemente de si su papel es grande o pequeño, los fanáticos ya se encuentran muy emocionados con la aparición del actor en el MCU por primera vez.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania es la secuela de Ant-Man: El Hombre Hormiga - 81% y Ant-Man and the Wasp - 85% y la película número 33 del Universo Cinematográfico de Marvel. La dirección de la cinta está a cargo de Peyton Reed (Triunfos Robados - 63%), quien también dirigió las dos primeras entregas de la saga. A partir de un guión de Jeff Loveness , el filme está protagonizado por Paul Rudd como Scott Lang y Evangeline Lilly como Hope van Dyne, junto a Michael Douglas, Michelle Pfeiffer, Kathryn Newton y Jonathan Majors.

Los planes para una tercera entrega de Ant-Man se confirmaron en noviembre de 2019, con Reed y Rudd regresando. Loveness fue contratado en abril de 2020, y el desarrollo de la película comenzó durante la pandemia por COVID-19. El título de la película y los nuevos miembros del elenco se anunciaron en diciembre de 2020. Esta próxima aventura de Scott y Hope contará con el regreso de Jonathan Majors como el villano Kang the Conqueror y el debut de Kathryn Newton como Cassie Lang. Un rumor reciente apuntaba a que Darren Cross de Corey Stoll regresaría como M.O.D.O.K.

Asimismo, Michael Douglas y Michelle Pfeiffer regresarán en sus roles como Hank Pym y Janet van Dyne; además volveremos a ver a Luis (Michael Peña) y Kurt (David Dastmalchian) como compañeros de Scott Lang. A pesar de que falta aproximadamente un año y medio para que podamos ver el filme, te recomendamos que veas las dos primeras películas de las aventuras de Ant-Man y The Wasp, para que así estés al corriente cuando Ant-Man and The Wasp: Quantumania llegue a cines.

