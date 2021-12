¿No que muy cancelada? J.K. Rowling sí aparecerá en Regreso a Hogwarts

J.K. Rowling lleva un largo tiempo en la lista oficial de cancelados en redes sociales, todo por sus controvertidas declaraciones sobre la comunidad transgénero que han hecho enfurecer a innumerables internautas de todo el mundo. Su mala reputación hizo que quedara fuera del especial de Harry Potter que muy pronto se estrenará en HBO Max por los 20 años de la primera cinta, pero tal parece que las cosas no serán así. De acuerdo con Digital Spy, Rowling sí aparecerá en el especial pero no será del todo convencional.

El odio contra J.K. Rowling se incrementó cuando en 2020 sugirió a través de tuits que sólo las mujeres reales pueden menstruar, entre otras declaraciones sobre el sexo biológico. El mundo se cayó para la escritora pero no modificó del todo su postura, incluso en sus publicaciones más recientes menciona que no sólo existen dos géneros, pero continúa negando las identidades trans. A pesar de lo anterior, la autora británica aparecerá en el especial de Harry Potter a través de metrajes grabados en 2019, por lo que los fans sí verán su rostro durante algunos segundos.

Por otro lado, Entertainment Weekly informó que Warner sí invitó a J.K. Rowling para hacer acto de presencia en el especial, sin embargo, el equipo de la escritora declaró que con el metraje de 2019 era más que suficiente. Ahora podemos confirmar que Joanne sí estuvo contemplada desde el inicio, pero que ella misma prefirió mantenerse apartada del proyecto. Bastará con las estrellas de las películas para hacer del evento televisivo algo completamente espectacular.

Harry Potter 20 aniversario: Regreso a Hogwarts se estrena en HBO Max el 1 de enero de 2022, el especial perfecto para comenzar el nuevo año con el pie derecho. Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint volverán junto con otras queridas estrellas de la saga, por lo que será interesante descubrir las perspectivas que ahora tienen de las películas tras muchos años de historia. Algunos confían que en el futuro regresarán para una adaptación de El Legado Maldito en pantalla grande, pero sólo el tiempo nos dará la respuesta.





Mientras tanto, Warner Bros. tiene más planes para el Mundo Mágico con las adaptaciones de Animales Fantásticos. El estudio no se quiso quedar con los brazos cruzados y en 2016 estrenó Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos - 73%, una nueva aventura ubicada varias décadas antes de la original; pero debemos admitir que a pesar de los esfuerzos hechos por el estudio, el viaje de Newt Scamander no ha sido tan lucrativo y popular como el de Potter. Un par de años después llegó Animales Fantásticos: Los Crímenes de Grindelwald - 48% y las cosas no mejoraron; la tercera entrega está por llegar y las cosas son muy inciertas.

Los planes de Animales Fantásticos: Los Secretos de Dumbledore se vieron interrumpidos por la pandemia de coronavirus (otro problema en su extensa lista de inconvenientes que desde hace algunos años han arrastrado la franquicia hasta el abismo). Ante el moderado fracaso de la segunda entrega, J.K. Rowling se vio en la necesidad de pulir el tercer guion con el objetivo de mostrar más acción y atraer al público. El primer tráiler de la entrega se mostró hace algunos días y por fin pudimos ver a Mads Mikkelsen como Gellert, decisión que ha dividido a los fans de manera escandalosa.

