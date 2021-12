Spider-Man: Sin Camino a Casa | Venom iba a estar en la batalla final, revela guionista

Spider-Man: Sin Camino A Casa - 92% logró traer de vuelta a grandes villanos de otras versiones del héroe. Desde el inicio de la producción se sabía sobre el regreso de Alfred Molina como Doctor Octopus y Jamie Foxx como Electro, pero con las teorías sobre Sinister Six los fans esperaban noticias sobre el resto de los enemigos. Al final se confirmó la llegada de Willem Dafoe como Green Goblin, Rhys Ifans como Connors y Thomas Haden Church como Sandman. Con estos nombres ya sólo faltaba uno para seguir la tradición, pero la película técnicamente no nos mostró al sexto integrante (aunque uno bien podría considerar a J. Jonah Jameson como el verdadero villano). Ahora los guionistas aclaran que en la gran batalla final se tenía pensado incluir a Venom.

La escena post-créditos de Venom: Carnage Liberado - 45% nos mostró cómo el protagonista es transportado al universo donde Tom Holland es Spider-Man y eso dejó a los fans esperando su aparición en la tercera entrega. Sin embargo, sólo vimos a Tom Hardy en una escena post-créditos que básicamente sirvió como alivio cómico y para dejar un poco del simbionte en este universo para que, tal vez en algún punto, Spider-Man se enfrente a él. Los fans del personaje quedaron algo decepcionados de que no tuviera la oportunidad de interactuar con esta versión y todo parece indicar que los planes originales sí seguían esa línea.

En una reciente entrevista con Variety, el guionista Chris McKenna explicó que el primer guion tenía muchos más cameos y una participación más relevante para Venom en el enfrentamiento final, aunque por cuestiones de contrato no pueden revelar detalles al respecto:

Tomamos diferentes caminos con diferentes personajes que simplemente no encajaban. No podemos entrar en detalles porque podrían ser el tipo de cosas que encontrarán la forma de explorar eventualmente. Odiaría arruinarlo porque creo que nos divertimos mucho.

¿Por qué Venom no participó en la pelea? Los guionistas no pueden decirlo, pero no es difícil asumir ciertas cosas. Sony ha hecho una marca específica donde los villanos de Spider-Man funcionan más como vigilantes y antihéroes que como enemigos a vencer. En ese sentido, no se entendería un momento en el que Venom quiera simplemente atacar al héroe, pero tampoco quedaba como un aliado, pues el asunto debía quedar entre las otras versiones de Spider-Man y el círculo cercano de Parker. Sólo así se logró un avance y una propuesta más madura para el Spidey de Holland, que es justamente el cierre de la película. El Venom de Sony no tenía un espacio aquí, a pesar de que Jon Watts fue quien dirigió la escena post-créditos de Venom: Carnage Liberado.

Con esto uno se pregunta para qué se armó toda una escena con él. El éxito de Spider-Man: Sin Camino a Casa mejoró el panorama de la alianza entre Sony y Marvel, quienes ya planean otras formas de trabajar en conjunto con y más allá de Spider-Man. Morbius también deberá establecer sus propias conexiones, pues el tráiler presenta referencias a todas las versiones de Spider-Man y a Venom. Incluso ahora se habla de que la tercera entrega del simbionte lo tendrá recorriendo multiversos. Por otro lado, Kraven tendrá una cinta en solitario y es muy difícil ver a este personaje lejos del héroe.

Hacer esta tercera entrega era demasiada presión. Los guionistas iniciaron con borradores que exploraran todo lo que se les ocurría, pero fueron quitando y añadiendo según las necesidades de Sony y Marvel, y siguiendo las posibilidades reales. No todos los personajes de las otras versiones podían regresar, así que aunque por mucho tiempo se corrió el rumor de que Emma Stone y Kirsten Dunst aparecerían esto no se volvió una realidad. En ese sentido, el Venom de Tom Hardy sirvió simplemente para seguir estableciendo el propio universo de Sony y dejar la posibilidad de que uno de los villanos más famosos de los cómics tenga una aparición en el UCM.

En esta charla, los guionistas aprovecharon para confirmar la teoría sobre la aparición de Venom en la película. El hechizo que sale mal hace que aquellos que conocen la verdadera identidad de Spider-Man lleguen a ese universo, pero técnicamente este personaje no sabe quién es Peter Parker. En la ya mencionada escena post-créditos de Venom: Carnage Liberado, Venom le explica a Eddie que los simbiontes tienen una memoria de panal; es decir, todos los simbiontes comparten conocimiento a través del tiempo, el espacio y el multiverso, material que definitivamente puede explorarse en otras entregas de Sony.

