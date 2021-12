Dwayne Johnson rechaza la invitación de Vin Diesel para regresar a Rápidos y Furiosos

A inicios de noviembre, el conocido protagonista de la franquicia de Rápidos y Furiosos - 28%, Vin Diesel, acudió a las redes sociales y publicó un mensaje en el que pedía a Dwayne Johnson, también conocido como La Roca, que regresara como Luke Hobbs en Rápidos y Furiosos 10. Fue a través de Instagram en donde Diesel hizo la súplica al intérprete, sin embargo, sus palabras no fueron muy bien tomadas por los usuarios ni por Dwayne, ya que el protagonista de Niñera a Prueba de Balas - 20% usó el nombre del fallecido actor Paul Walker y a sus hijos como recursos para convencer a Dwayne Johnson de aceptar volver a la franquicia. Te dejamos la petición pública que Vin Diesel compartió:

El mundo espera el final de 'Fast 10' Como sabes, mis hijos se refieren a ti como el tío Dwayne en casa. No hay día festivo que pase en el que ellos y tú no intercambien sus buenos deseos… pero ha llegado el momento. El legado aguarda. Te dije hace años que iba a cumplir mi promesa a Pablo. ¡Juré que alcanzaríamos y manifestaríamos la mejor entrega en este final que es el 10!

Ahora, en una entrevista reciente para CNN, Dwayne Johnson respondió a la particular solicitud, criticando a Diesel por haber extendido de manera pública la invitación en redes sociales después de que los dos ya habían llegado a un acuerdo en privado. La Roca aseguró que en una conversación previa, él le había dejado muy claro a Vin que no regresaría para la última entrega de la saga, pero que de cualquier forma, él y todo el elenco de Rápidos y Furiosos tenían su apoyo y buenos deseos. Johnson dijo lo siguiente para CNN:

Le dije a [Diesel] directamente que no regresaría a la franquicia. Fui firme pero cordial con mis palabras y dije que siempre apoyaría al elenco y siempre apoyaría a la franquicia para que tuviera éxito, pero que no había ninguna posibilidad de que regresara. La reciente invitación pública de Vin fue un ejemplo de su manipulación. No me gustó que metiera a sus hijos en el asunto, así como la muerte de Paul Walker. Déjalos fuera de eso. Habíamos hablado de esto hace meses y llegamos a un claro entendimiento.

Al parecer Vin Diesel no se quiso rendir ante la negativa de Dwayne y recurrió a este tipo de presión pública para hacer que el actor accediera a su demanda. De cualquier forma, tanto Johnson como la audiencia tacharon la acción de Diesel como incorrecta y manipulativa. Ahora que el protagonista de Alerta Roja - 63% ha rechazado la invitación de la misma manera en que fue hecha, públicamente, queda confirmado que no lo veremos de nuevo en Rápidos y Furiosos y que lo más probable es que no vuelva a trabajar con Vin Diesel. La Roca añadió en la entrevista:

Mi objetivo desde el principio fue terminar mi asombroso viaje con esta increíble franquicia con gratitud y gracia. Es lamentable que este diálogo público haya enturbiado las aguas. Independientemente, confío en el universo 'Fast' y su capacidad para ofrecer resultados consistentes a la audiencia... Realmente deseo a mis antiguos compañeros de reparto y miembros del equipo la mejor de las suertes y éxito en la próxima entrega.

