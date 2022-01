The Batman: Matt Reeves se inspiró en Christine para el nuevo Batimóvil

The Batman es una de las películas más esperadas del 2022. La película, al igual que otras grandes producciones, sufrió varios retrasos debido a la pandemia mundial, pero se espera que por fin llegue a salas del mundo en marzo. Cada nuevo spot y avance parece confirmar que la visión de Matt Reeves es la adecuada para darle nueva vida al famoso personaje. Batman es uno de los héroes más populares y queridos por el público, pero también uno que ha tenido muchas versiones y es difícil encontrar una forma original de presentarlo. Sin embargo, los toques de terror y misterio que se verán en este reboot ya están causando mucha emoción entre los fans.

Aunque al principio había muchas dudas sobre el proyecto. Primero porque Ben Affleck lo propuso y cambió por completo en poco tiempo, y luego porque se confirmó a Robert Pattinson como protagonista. El actor ha demostrado su talento en cintas como Cosmópolis - 64% y El Faro - 96%, pero a muchos les cuesta olvidar su paso por Crepúsculo - 48%, y en general consideraban que su físico no quedaba bien con el héroe. Por suerte, Warner ha hecho un estupendo trabajo para presentarnos esta versión de Batman y el público ya no puede esperar para verla.

En The Batman el villano principal será Riddler, interpretado por Paul Dano, quien parece querer mandar un mensaje claro y violento sobre la desigualdad social, los privilegios de los ricos y el pasado de la familia Wayne. Para lograr este concepto, Matt Reeves tomó inspiración de Zodiaco - 89%, dirigida por David Fincher, y Barrio Chino - 98% de Roman Polanski para encontrar el tono perfecto sobre la corrupción y la violencia en Gotham. De igual forma, el director siempre tuvo claro que quería recurrir al terror y el horror para añadir más complejidad al contexto del héroe.

Ya que Stephen King es mundialmente conocido como el amo del terror, no extraña que Reeves acudiera a él para desarrollar uno de los elementos más importantes de The Batman. En una reciente charla para Empire Magazine (vía The Playlist), el director explicó que se inspiró en Christin - 67% para hacer el Batimóvil en un intento por dotar de terror este artefacto con el que Batman intimida a los criminales.

Reeves lo explica así:

[El Batimóvil] debe hacer una aparición desde las sombras para intimidar, así que pensé en él casi como Christine de Stephen King. Me gusta la idea de que el auto mismo sea una figura de horror, haciendo una aparición animalista para en verdad aterrorizar a las personas que Batman persigue. Definitivamente hay un aspecto del género de horror en esta película.

Como contexto, la novela de Christine cuenta la historia de un joven llamado Arnold que compra un auto viejo y en pésimas condiciones con el que se obsesiona. Después de pasar horas reparándolo, el chico intenta llevar una vida normal pero el auto resulta estar poseído por un espíritu maligno bastante celoso que busca protegerlo de cualquiera que le haga daño o lo insulte. Así comienzan una serie de asesinatos que parecen inexplicables, mientras los amigos de Arnie tratarán de hacer lo posible para alejarlo del auto maldito. Christine no es un auto que intimide por cómo luce, pues por fuera es perfectamente normal, sino porque King sabe detallar aquellas partes que lucen extrañamente humanas o con conciencia. Aunque sí hemos visto imágenes oficiales del Batimóvil de The Batman todavía no vemos este aspecto terrorífico que seguramente será parte importante de la intimidación clásica de Batman, quien sabe que buena parte de vencer al enemigo es causándole miedo.

The Batman es un gran riesgo para Warner y DC, en especial en estos momentos en los que los fans insisten en revivir el Snyderverse y traer de vuelta a Ben Affleck como Batman. Sin embargo, también puede convertirse en una de las grandes entregas de la marca, misma que podría dar inicio a una nueva trilogía. Esperemos que todas las expectativas sobre el terror, la acción, los aspectos oscuros y las referencias a los orígenes del héroe se cumplan con creces.

