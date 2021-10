Ava DuVernay parece confirmar que New Gods sí fue cancelada por culpa del Snyder Cut

En el mundo de los cómics es muy fácil ver a un montón de personajes que tienen sus historias individuales y en cierto momento se reúnen, pero también tienen la posibilidad de generar otras historias distintas o versiones de sí mismos sin que afecte a lo que se planteó anteriormente. Entre una historieta y otra, aunque se encuentren los mismos personajes, existe la posibilidad de que su historia se desarrolle en una Tierra o universo alterno.

En cambio, en el cine resulta un poco más complicado. Normalmente el espectador busca un sentido o lógica entre las películas; si tal personaje aparece en dos cintas distintas, se busca algún punto de conexión. Por ahora, algunos estudios han buscado experimentar con los multiversos en la pantalla grande, y pronto habrá oportunidad de ver si funciona o no. Al menos en la televisión ya se hizo con Crisis On Infinite Earths, en donde Flash de Grant Gustin y la versión de Ezra Miller tuvieron un particular encuentro.

Próximamente The Flash, de Andy Muschietti jugará con lo mismo, y hasta ahora sabemos que contarán con dos Batman: Michael Keaton y Ben Affleck. DC Films y Warner Bros. tenían importantes planes para introducir a nuevos villanos al Universo Extendido de DC; como es sabido, de cientos de proyectos que se ponen sobre la mesa sólo pocos logran ser realizados. Sin embargo, New Gods era uno de los más ambiciosos para el estudio, mismo que terminó siendo cancelado.

Hace algunos meses surgieron rumores de que la culpable de esta cancelación fue La Liga de la Justicia de Zack Snyder - 82%, debido a que entre las cosas que agregó el director se encontraba Darkseid, por lo que resultaría confuso tener a uno en su película y a otro completamente distinto en la cinta que dirigiría Ava DuVernay; ya que no sólo tendría una historia diferente, era evidente que su diseño no podría ser el mismo. Ahora, parece que la directora ha confirmado este rumor durante una entrevista en Radio Andy.

Me encantó New Gods, que es el proyecto que se eliminó. El estudio decidió que no querían seguir cierta parte de ese mundo [de los] comics, basándose en algunas cosas que estaban sucediendo con otra película. Así que antes de que pudiera completar mi guion con Tom King, la eliminaron.

Sin duda, la intención de contar historias separadas del SnyderVerse no ha resultado de la mejor manera para los planes de Warner, aunque hay fans que tienen la esperanza de que estos evidentes tropiezos inviten al estudio a retomar lo planteado por Zack Snyder. New Gods comenzó a desarrollarse – desde el lado de la pre-producción – en marzo del 2018, se sabe que el guion tenía avances importantes, pero de pronto se detuvo, supuestamente de manera temporal, hasta que la directora y el escritor Tom King insinuaron en sus redes sociales que la cancelación fue definitiva.

Hay que recordar que, anteriormente, Gekosity señaló que el estudio no contaba con que La Liga de la Justicia tuviera tan buenos resultados, sobre todo porque tenían como referencia el impacto en taquilla de Batman vs Superman: El Origen de la Justicia - 27% y Liga de la Justicia - 41%. Además, hay que reconocer que la aparición de Darkseid en la película de Snyder resultó sobresaliente.