Star Wars: Nombran Luke a prótesis que se conecta al sistema nervioso de sus usuarios

En muchas ocasiones, el cine llega a aportar ideas importantes para la ciencia. Siguiendo con la idea de “si se puede pensar, se puede hacer”, han surgido muchos avances tecnológicos a lo largo de los años. Sobre todo, cuando hablamos de ciencia ficción y cintas futuristas, se ha vuelto común ver que con el paso de los años sus ideas se involucran con el mundo real de algún modo. Tiempos Modernos - 100%, de Charles Chaplin, muestra algo cercano a las videoconferencias, en donde cada zona de la fabrica en la que trabaja el protagonista hay una pantalla en la que aparece el jefe.

Volver Al Futuro - 96% ha sido inspiración para hacer un montón de experimentos, desde patinetas voladoras – que algunas lo han logrado usando presión con aire o agua –, la ropa que se seca automáticamente en segundos o los zapatos autoajustables. Quizá, en la época que se estrenaron estas películas, parecían cosas imposibles de lograr, pero para poder presentar una máquina, arma, vehículo o cualquier tipo de artefacto inexistente, los encargados del diseño no sólo deben hacerlo lucir bien, sino que debe ser por completo funcional.

Por eso, para muchos científicos el cine logra aportar pautas importantes. Desde hace mucho tiempo las prótesis corporales han cambiado la vida de las personas que perdieron alguna extremidad; en ocasiones, estas funcionan sólo estéticamente, pero con el paso de los años han surgido nuevas ideas que procuran ayudar a los usuarios a que las prótesis sean un apoyo para la vida diaria. El último avance registrado ya no sólo ofrece movimiento, sino también recuperar la sensibilidad.

El sitio Seeker compartió un video de una prótesis de brazo que está conectado con el sistema nervioso del portador para que pueda controlar movimientos a través de sus pensamientos, así como también podrá percibir ciertas sensaciones como la temperatura de las cosas que toca, puede aplicar presión, generar vibración e incluso tener contracciones musculares. Una vez que el dispositivo está conectado con el sistema nervioso, el paciente comienza a enviar y recibir información del mismo.

You can control this prosthetic arm with your mind pic.twitter.com/4H5T7f9PWu