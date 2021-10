Brad Pitt pierde la custodia de sus hijos a manos de Angelina Jolie

El romance de Angelina Jolie y Brad Pitt, protagonistas de Sr. y Sra. Smith (2005), parecía una telenovela o un cuento de hadas, pero con el tiempo se ha revelado que habían secretos oscuros detrás. De acuerdo con El País, el escándalo en torno al divorcio de los actores ha dado un nuevo giro, pues se anuló la decisión del juez John Ouderkirk de que Jolie y Pitt tuvieran custodia compartida de sus hijos, y se le negó al actor su petición de revisar el caso.

Hace más de cinco años los actores anunciaron su divorcio, y Ouderkirk concedió la custodia compartida en mayo de 2021. No obstante, en julio fue descalificado y apartado del caso, pues había ocultado su relación profesional con los asesores de Brad Pitt, lo cual fue incurrir en una falta ética. Los niños quedaron en manos de Jolie y el actor pidió una nueva revisión del caso, pero People informa que le fue negada.

Fuentes internas dieron a conocer que el miércoles el alto tribunal denegó sin dar explicaciones la petición del protagonista de Ad Astra: Hacia las Estrellas - 90%. Los representantes de este último, por su parte, dijeron que esta negativa sólo es una “cuestión técnica de procedimiento”, pero los abogados de Angelina lo aplaudieron como una victoria y comentaron:

La señora Jolie está centrada en su familia y encantada de que el bienestar de los niños no esté guiado por un comportamiento falto de ética, [estamos contentos de que] se priorice la ética y lo que sea mejor para los niños … No toleraremos malas conductas judiciales para que se recompense a los intereses de una de las partes. La señora Jolie está muy contenta por su familia y seguirá avanzando.

Este año debe haber sido un muy difícil para Pitt, pues él no había recibido acusaciones de ser un depredador sexual o un golpeador de mujeres en los dos años posteriores al auge del movimiento #MeToo, pero en marzo de este año US Magazine reveló que Jolie tenía pruebas de haber sufrido violencia doméstica a manos de su ex-esposo. Según Page Six, poco después de esa noticia, Pitt estaba desconsolado. Sin embargo, la historia no acabó ahí, meses después, en entrevista con The Guardian, la actriz dijo que había temido por su vida durante su matrimonio: “...por mi familia, por toda mi familia”, y añadió:

Hay muchas cosas que no puedo decir. ¿Cómo estoy? Me doy cuenta de que a veces puedes sobrevivir a las cosas, pero no sabes cómo sentirte y vivir de la misma manera. Entonces se trata más de ser abierto. Realmente estoy intentando volver a ser abierta como ser humano.

Pitt ha tenido actividad profesional en los años posteriores a su divorcio, algunas de las películas que protagonizó fueron War Machine - 53%, Ad Astra: Hacia las Estrellas, y Había una vez en... Hollywood - 94%, de Quentin Tarantino. Próximamente estará en Babylon, lo nuevo del director Damien Chazelle, junto a Margot Robbie y Tobey Maguire.

Angelina Jolie, después de su divorcio, ha continuado con su carrera de forma exitosa; en su faceta de directora estuvo a cargo de First They Killed My Father: A Daughter of Cambodia Remembers - 89%, una historia real sobre el genocidio en Camboya, y como actriz la vimos en Maléfica: Dueña del Mal - 40%, El único y gran Iván - 93%, y próximamente estará en Eternals - 75%, lo nuevo de Marvel Studios.

En Eternals Angelina Jolie da vida a Thena, que en los cómics originales era la hija de Zuras, el más viejo y más poderoso de los eternos, una raza humanoide con superpoderes e incapaz de envejecer. La cinta llega a los cines el 4 de noviembre, y junto a Jolie tenemos un elenco de estrellas como Richard Madden, Kit Harington, Salma Hayek, Gemma Chan, Kumal Nanjiani, Barry Keoghan, Lauren Ridloff, Brian Tyree Henry y Harry Styles, entre otros.

