Ready Player One y Black Mirror son tendencia por Meta, la nueva red social de Mark Zuckerberg

Hoy el presidente de Facebook, Mark Zuckerberg, dio a conocer una modificación muy importante en la red social, pues cambiará su nombre para reflejar una nueva etapa en su historia: Metaverso, el nuevo nombre de la compañía, fue anunciado este jueves en la conferencia Connect, celebrada virtualmente, Zuckerberg comentó “De ahora en adelante, vamos a ser metaverso primero, no Facebook primero”.

Zuckerberg dijo que la idea de este nuevo nombre proviene de sus años como estudiante, cuando estudiaba literatura clásica: “La palabra meta proviene de la palabra griega significa más allá. Para mí, simboliza que siempre hay más para construir”. Lo más llamativo de esta noticia es que los fans lo están relacionando con la película Ready Player One: Comienza el Juego - 78% y la serie Black Mirror - 64%.

Ready Player One es un libro escrito por Ernest Cline , pero la fama de esta historia se la debemos principalmente a la adaptación cinematográfica de 2018 dirigida por Steven Spielberg, la cual nos habla de futuro donde la desigualdad se ha acentuado y las esperanzas de movilidad social están peor que nunca, así que las jóvenes generaciones e incluso los adultos, encuentran consuelo en una realidad virtual llamada El Oasis. En este universo las personas pueden ser lo que quieran, pero todo cambia cuando fallece el creador de El Oasis y anuncia que ha escondido tres llaves, y el que las encuentre se convertirá en su heredero.

Se dice que la generación millennial vive hechizada por la nostalgia, y a ello se debe en gran parte el éxito de Ready Player One, pues su trama, sin ser la gran cosa, nos dio la oportunidad de ver peleando al Gigante de Hierro y un Gundam contra Mechagodzilla, entre muchos otros personajes de las franquicias más famosas de la cultura pop.



A continuación te presentamos una serie de tuits que comparan Meta, lo nuevo de Zuckerberg, con Ready Player One y Black Mirror.

