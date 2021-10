Warner Bros regresará a estrenos exclusivos en cines en 2022

La pandemia mundial cambió para siempre la forma en la que consumimos cine. Antes del COVID, plataformas de streaming como Netflix y Amazon se apoyaban en sus producciones originales tanto como en los estrenos especiales, aquellos que llegaban a otros territorios en vez de seguir la distribución tradicional en salas de cine. En el momento en que los cines tuvieron que cerrar sus puertas, las compañías productoras tuvieron que pensar en una nueva forma de llegar a su público. Disney+ se enfocó en series de Marvel como WandaVision - 95% y Loki - 96%, mientras que HBO Max decidió estrenar rápidamente títulos muy esperados como Mujer Maravilla 1984 - 76% y Aves de presa y la fantabulosa emancipación de una Harley Quinn - 75%.

En muchos sentidos, el 2020 implicó una sequía, con la mayoría de las productoras cambiando las fechas de estreno de sus películas, esperando así que el mundo se recuperara de la pandemia. Rápidos y Furiosos 9 - 65%, Sin tiempo para morir - 83%, Mulan - 83%, Black Widow - 87%, Eternals - 75%, entre muchísimas otras, prefirieron no arriesgarse tampoco en streaming. La decisión fue necesaria, urgente y una catástrofe para los cines que no podían evitar la bancarrota. Además de todo, las producciones también estaban en pausa y eso significaba pérdidas millonarias día tras día.

Warner Bros. fue de las primeras compañías en tratar de estabilizar las cosas, a la vez que planificaron vías de rescate para sus películas y los actores cuyos contratos ahora tenían que ser revisados. Aunque en el transcurso del año perdieron su jugosa alianza con Christopher Nolan, quien se sintió decepcionado por la idea de estrenar Tenet - 83% en HBO Max, también ganaron nuevos recursos para su plataforma, y el público respondió bien con Mujer Maravilla 1984 y hasta con la muy esperada llegada de La Liga de la Justicia de Zack Snyder - 82%. Mientras Scarlett Johansson demandaba a Disney, Warner parecía tener las cosas bajo control.

El estreno de Duna - 75%, dirigida por Denis Villeneuve, también causó mucha controversia. Como muchas otras cintas, tuvo que cambiar su fecha de estreno y aunque el director se negaba a un estreno dual, la empresa tuvo la última palabra. Al final, esto no condenó la obra, pues la película tuvo una excelente taquilla en su primer fin de semana de estreno (considerando que las salas siguen sin llenarse por protocolos de salud) y se convirtió en el título más visto de HBO Max, mezcla que le aseguró una secuela que se estrenará en octubre de 2023.

Los estrenos duales, o el no tener que esperar mucho tiempo entre la corrida en cartelera y la aparición en la plataforma, se convirtieron en la mejor opción para el público, pero como sucede con muchas otras dinámicas, las cosas no seguirán así. Según The Hollywood Reporter, a partir del 2022 Warner Bros. volverá a enfocarse en los estrenos exclusivos en cines, pues este método que ya casi perfeccionaron sólo fue un plan de emergencia para lidiar con la pandemia mundial. Ann Sarnoff, CEO de Warner, aclaró que nunca fue la intención mantener la estrategia más de lo necesario:

Las [cintas] que ponemos en cines son las que creemos que van a funcionar. No es sólo sobre el tamaño del presupuesto, es también sobre el género y los patrones de comportamiento del público.

Por supuesto, todavía habrá películas hechas exclusivamente para la plataforma, al igual que series y spin-offs que sólo podrán verse en HBO Max, como Peacemaker que nació de El escuadrón suicida - 91%, uno de los estrenos más importantes de Warner que terminó por ser un fracaso en taquilla, pero un éxito entre los fans. Cintas como The Batman , dirigida por Matt Reeves y protagonizada por Robert Pattinson, sólo se podrán ver en la gran pantalla, y eso será a nivel mundial. Después de una cierta cantidad de tiempo llegará a streaming, pero cumplirá con sus días en cartelera como se hacía antes de la pandemia.

Habrá que esperar para conocer la reacción del público, que en muchos casos se acostumbraron al streaming, en especial con películas que no consideran tan interesantes como para ver en el cine. Claro que blockbusters espectaculares merecen verse en la gran pantalla, pues el sonido y los efectos están planteados para aprovechar la experiencia, pero buena parte de la audiencia considera que hay ciertas películas de menor presupuesto, o que no dependen tanto de estos recursos, que se pueden apreciar perfectamente en la televisión. Warner Bros. también deberá tomar en cuenta que en varios casos sus estrenos en HBO Max sirvieron para impulsar otros títulos, como fue el caso de The Many Saints of Newark - 80%, que fue un fracaso total en taquilla, pero que fue muy vista en la plataforma e hizo que la gente volviera a ver Los Soprano, al grado de que la compañía ya encargó más historias dentro de este universo.

