Warner confirma una secuela de Duna y más películas de Matrix

La pandemia mundial hizo que las productoras alrededor del mundo cambiaran sus planes, sus métodos para desarrollar una película, y sus formas de estrenarlas en cines comerciales. Parte importante para lograr llegar al público que no estaba dispuesto a salir de casa fue adelantando los proyectos que se tenían para nuevas plataformas de streaming. Por ejemplo, Warner Bros. se apresuró a estrenar HBO Max y la aplicación se convirtió en el hogar de Mujer Maravilla 1984 - 76%, Aves de presa y la fantabulosa emancipación de una Harley Quinn - 75% y Las brujas - 45%. Por supuesto, se necesitaron varias pruebas antes de decidir cómo proceder con El escuadrón suicida - 91% y Space Jam: Una nueva era - 64%, entre otros.

Además, la productora ha tenido que encontrar la forma de arreglar los contratos que tiene con los actores, quienes a veces mantienen su sueldo a cambio de recibir ganancias en taquilla. De igual forma, la visión de los directores también causó mucho conflicto, pues es obvio que ellos quieran estrenar en salas, pero durante la pandemia era muy arriesgado ya que el público todavía no se sentía seguro de salir, y cambiar nuevamente las fechas de estreno alteraba el desarrollo de otras producciones. Por suerte, Warner Bros. parece estar encontrando la forma. En vez de promover estrenos duales, la compañía dejará que sus títulos estén un tiempo en salas de cine y luego llegarán a HBO Max, dando prioridad a los resultados dentro de la aplicación.

Denis Villeneuve, por ejemplo, había dejado en claro hace tiempo que para asegurar una secuela de Duna - 75% era necesario que la cinta tuviera un gran resultado en la taquilla mundial y no sólo entre la crítica especializada. Sin embargo, Warner también tomará en cuenta el número de personas que vean la cinta en HBO Max, y las veces que la repitan para decidir si se puede o no seguir con una franquicia tan cara de filmar. Aunque todavía quedan muchos conflictos por resolver, y todo un nuevo sistema para levantar y fijar, la productora ya está tomando decisiones importantes sobre sus futuros proyectos, a pesar de que puedan ser un riesgo económico.

Durante una entrevista con Deadline, Ann Sarnoff, CEO de Warner, fue cuestionada sobre una segunda parte de Duna y ella comentó:

¿Tendremos una secuela de Duna? Si ves la película, sabes cómo acaba. Creo que ya sabes la respuesta.

Aunque técnicamente no está confirmada, todo indica que el resultado ha sido suficientemente positivo como para dar luz verde a la idea. La cinta protagonizada por Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson y Oscar Isaac recibió excelentes críticas y el público está bastante satisfecho. Además, aunque estará disponible en HBO Max, la opinión general es que se trata de una obra que sólo puede apreciarse en la pantalla grande.

¿Cuándo confirmará Warner Bros. la secuela? Posiblemente en diciembre, que es cuando se da a conocer la lista de proyectos en desarrollo y sus próximos estrenos. Ya que HBO Max es prioridad antes que los resultados tradicionales de la taquilla, otros títulos podrían contar con más secuelas y spin-offs. The Matrix: Resurrections se estrenará a fin de año, pero esta secuela tardía ya está generando altas expectativas entre el público, en especial después de su primer avance. Una saga de este estilo no se olvidará fácilmente, así que si los fans reaccionan de manera positiva es claro que funcionará como un revival y un primer paso para nuevos proyectos. La propia CEO aseguró que si Lana Wachowski quiere hacer más, la apoyarán.

Otro de los títulos que sufrió en taquilla, pero que todavía puede asegurar un futuro es The Many Saints of Newark - 80%, precuela de Los Soprano, donde vemos a un Tony joven encontrando su lugar entre la mafia de su ciudad. El creador David Chase se molestó mucho porque se dio prioridad a un estreno en streaming y no en cines, lo cual terminó por afectar sus ganancias y básicamente se le consideró uno de los grandes fracasos de la temporada. Sin embargo, funcionó tan bien entre los seguidores que la propia serie volvió a ser vista bastantes veces. En la misma charla con Deadline, Sarnoff comentó:

[La película] le ha dado a la serie nueva vida. Estamos hablando con David sobre una nueva serie relacionada con Los Soprano para HBO Max. Literalmente levantó la franquicia de Los Soprano de una nueva forma, así que no puedes medirla solamente por los resultados en taquilla.

David Chase dijo que si existe una posibilidad de contar más sobre la juventud de Tony, definitivamente lo hará, así que una mini serie podría ser una buena opción. En el caso de Duna, ya se está desarrollando una serie spin-off que será una precuela y se espera la aprobación de otra. También veremos pronto el spin-off de Peacemaker, personaje interpretado con mucho éxito por John Cena en El Escuadrón Suicida y que estará a cargo de James Gunn, quien a su vez tiene varios otros planes con la compañía. Pronto conoceremos más proyectos que ayudarán a levantar esta plataforma de streaming.

