Rust: no se descarta que Alec Baldwin reciba cargos por homicidio tras disparar arma real en el set

Hollywood quedó consternado tras los eventos del pasado 21 de octubre en Nuevo México, cuando Alec Baldwin disparó un arma cargada con balas de plomo en el set de rodaje de Rust, matando a la directora de fotografía, Halyna Hutchins, e hiriendo de gravedad al cineasta Joel Souza. Aunque las investigaciones siguen adelante, la fiscalía del distrito no descarta la posibilidad de presentar cargos criminales en contra del actor de 63 años, quien en estos momentos coopera con las autoridades en todo lo necesario.

Directores y productores de Hollywood como James Gunn, Eric Kripke, Elijah Wood y Scott Derrickson, junto con innumerables usuarios de las redes sociales, compartieron palabras de apoyo a los afectados por el accidente de Rust, enviando condolencias a la familia de Hutchins y, en algunos casos, comprometiéndose a no volver a utilizar armas reales durante las grabaciones de sus proyecto. Este incidente marcará un precedente en la industria y probablemente veremos reforzados los protocolos de seguridad para el staff y las estrellas.

La fiscal de distrito Mary Carmack-Altwies declaró para The New York Times que los cargos criminales en contra de Alec Baldwin no han sido desechados y que podrían aparecer más adelante: “Todas las opciones están sobre la mesa. Nadie ha sido descartado en este momento.” Por otro lado, algunos expertos legales fueron consultados por el mismo medio y señalan que las probabilidades de que Baldwin reciba acusaciones son en realidad escasas. En redes sociales se observa a una mayoría que apoya al actor y lo libera de toda culpa debido al carácter accidental del percance.

The New York Times también habló con Adam Mendoza, sheriff del condado de Santa Fe, revelando algunos detalles notables sobre la investigación:

Sospechamos que se encontraron otras balas en el set. Vamos a determinar cómo llegaron allí, por qué estaban allí, porque no deberían haber estado allí. [...] Creo que los hechos son claros: se entregó un arma al señor Baldwin. El arma [era] funcional y disparó una bala real matando a la Sra. Hutchins e hiriendo al Sr. Souza. Vamos a tratar de determinar exactamente cómo sucedió y si deberían haber sabido que había una bala en esa arma de fuego. [...] Obviamente, creo que la industria ha tenido un historial reciente sobre fallos de seguridad. Creo que hay algunos problemas que deben ser abordados por la industria y posiblemente por el estado de Nuevo México.

Hasta el momento, Alec Baldwin sólo ha emitido una declaración en redes sociales: No hay palabras para transmitir mi conmoción y tristeza por el trágico accidente que se cobró la vida de Halyna Hutchins, esposa, madre y colega nuestra profundamente admirada.” El actor quedó realmente afectado por la situación, por lo que a través de BBC se informó que ha decidido tomar un descanso de Hollywood, cancelando todos sus futuros proyectos y buscando resolver el caso: “Estoy cooperando plenamente con la investigación policial para abordar cómo ocurrió esta tragedia y estoy en contacto con su esposo, ofreciéndole mi apoyo a él y a su familia. Mi corazón está roto por los que conocieron y amaron a Halyna.”

Uno de los principales señalados de culpa en el incidente de Rust es Dave Halls, asistente de dirección y encargado del arma entregada a Baldwin. Halls fue acusado por Maggie Goll, dependiente de utilería, de negligencia en 2019 y recientemente habló para CNN sobre el tema. Declaró que su compañero a menudo no respetaba los protocolos de seguridad y no llevaba a cabo las juntas de trabajo correspondientes para garantizar el bienestar de todo el equipo. Esperamos que durante las próximas semanas salgan a la luz más detalles y resoluciones del conflicto.

