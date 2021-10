Asesinatos, caos y locura revela el primer avance de Tiger King 2

Cuando la pandemia mundial paralizó al mundo en 2020, las plataformas de streaming se convirtieron en la salvación del público que ingenuamente pensó que todo acabaría en unos meses. Netflix estrenó entonces Tiger King - 90%, un documental dirigido por Eric Goode y Rebecca Chaiklin que se convirtió en un éxito desmedido, generando bromas, memes y otros proyectos derivados del mismo hecho. La serie muestra cómo se desenvuelve la sociedad protectora de animales salvajes. De manera específica, se sigue el conflicto entre Joe Exotic, un extravagante propietario del zoológico Greater Wynnewood Exotic Animal Park, y Carole Baskin, propietaria de un santuario que acusa al otro dueño de abuso animal.

Más allá del interés por la trata de animales exóticos, Tiger King se convirtió en un éxito debido a la personalidad y odio entre los involucrados. Las diversas acusaciones y momentos incómodos que escalaron en violencia fueron la clave para popularizar la serie. Nadie puede olvidar cuando Joe Exotic dijo que Baskin había asesinado a su segundo esposo y lo había servido como comida para los tigres, o cuando se demostró que el excéntrico personaje había contratado a un asesino para matar a la mujer que tanto odiaba y llamaba hipócrita.

Aunque Joe Exotic está cumpliendo una condena en la cárcel, los barrotes no impidieron que la fama le llegara, al igual que a Carole Baskin. Desde sus respectivos lugares cada uno ha hecho lo posible por mantener el interés en Tiger King; por ejemplo, Joe Exotic creó su propia criptomoneda y fundó una nueva línea de marihuana. Mientras que Carole Baskin apareció en Dancing with the Stars, aunque era considerada una de las peores concursantes y no pasó mucho tiempo antes de que la eliminaran. El conflicto entre ambos no se acabó con la sentencia de Joe Exotic, y otros documentales se han dado a la tarea de encontrar nuevos aspectos de esta relación.

Tiger King se pensó como una única temporada, pero Netflix no podía dejar que la oportunidad de explotar la historia un poco más se le fuera de las manos. Al igual que con Making a Murderer - 97%, la plataforma de streaming decidió que se puede encontrar más material para nuevos capítulos y confirmó una segunda temporada en septiembre. Para sorpresa de los fans, no pasará mucho tiempo antes de ver más episodios, pues el estreno será en noviembre 17.

Joe Exotic recibió muy bien Tiger King, aunque no pudo verla por estar en prisión, pero Carole Baskin comentó en su momento que los productores la engañaron durante las entrevistas y manipularon sus comentarios para que todo luciera mucho más escandaloso en pantalla. A pesar de eso, en esta segunda temporada veremos más de ella, y es que atención es atención, incluso si no viene de manera positiva. Netflix ya dio a conocer el primer tráiler de la segunda temporada y aunque mantendrán a Joe y Carole como eje, es claro que buscan resaltar a otros personajes igual de exóticos y extraños.

La sinopsis oficial (vía SlashFilm) revela:

Con Joe Exotic tras las rejas y Carole Baskin a punto de apropiarse de su zoológico de mala reputación, la saga nominada al Emmy continúa su retorcido curso con Tiger King 2 a medida que surgen nuevas revelaciones sobre las motivaciones, las historias del pasado y los secretos de los dueños de grandes felinos más notorios de Estados Unidos. Viejos enemigos y amigos-enemigos, incluidos Jeff Lowe, Tim Stark, Allen Glover y James Garretson, regresan para otra temporada de asesinatos, caos y locura. ¿Pensabas que sabías toda la historia? Solo espera.

Mira aquí el avance:

Esta curiosa saga no sólo se apoderó del mundo documental, pues todos querían un poco de esta fama. En algún momento, Amazon pensó en desarrollar una adaptación protagonizada por Nicolas Cage, y aunque muchos se emocionaron con la idea, al final no se logró concretar nada. Sin embargo, Peacock no quiso quedarse atrás y están filmando su propia versión de los hechos con Kate McKinnon como Carole Baskin y John Cameron Mitchell como Joe Exotic. Se espera que esta serie se estrene el próximo año, pero todavía no se tiene una fecha de estreno confirmada.

