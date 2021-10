Avengers: Endgame | Productora admite que escena femenina se sentía forzada

Han pasado dos años desde el estreno de Avengers: Endgame - 95%. El filme que se convirtió, por un rato, en la película más taquillera de todos los tiempos fue objeto de muchos comentarios cuando se lanzó en cines. Uno de los más controversiales fue la escena en la que todas las superheroínas se reúnen en la batalla final para ayudar a Capitana Marvel a atravesar el ejército de Thanos, y ahora una de las productoras admite que les preocupaba que estuviera forzada.

No te pierdas: Estudio revela que Avengers: Endgame es la mejor película de superhéroes de todos los tiempos

De acuerdo con Collider, en el nuevo libro The Story of Marvel Studios: The Making of the Marvel Cinematic Universe, se revela que la productora Trihn Tran tenía preocupaciones de que la escena de “A-Force, en la que todos los personajes femeninos de la saga unen fuerzas fuera muy complaciente. Esto después de la respuesta de públicos de prueba al esperado filme del estudio. Al final, decidieron incluir más escenas con pares de personajes mujeres en el fondo para tratar de hacerla más orgánica:

Cuando empezamos a hacer pruebas con la audiencia, había una preocupación de ‘¿estamos siendo muy complacientes?, ¿vamos a tener a gente diciendo ‘sólo estás poniendo esa escena para poner la escena’?, ¿de hecho cuenta una historia dentro del resto de la narración? Eso era algo que nos preocupaba.

Si bien es correcto que la saga se ha preocupado por darle cada vez más espacio a sus personajes femeninos, y alejarlos de ser simplemente la compañía de sus contrapartes masculinos, hubo muchas críticas a esta escena por simplemente cumplir con lo que se sintió como un gesto vacío, en especial dado que la mayoría de ellas apenas tenían diálogos en el filme, muchas ni siquiera se conocen entre sí.

El momento incluso despertó una parodia muy filosa en la serie The Boys - 95%, show conocido por ser una burla al género de superhéroes que adopta un tono mucho más cínico respecto al "feminismo" corporativista de empresas de entretenimiento como Disney. En ella, tres superheroínas ruedan una película en la que tienen una reunión similar y dicen la frase “las chicas no fallan”. Los fans no fallaron en hacer la conexión.

Te recomendamos: Spider-Man: No Way Home es como Endgame, dice director, y publican nueva imagen del Doctor Octopus

Desde Marvel, se ha dicho que justo por la filmación de esa escena, las actrices de la saga le propusieron a Kevin Feige, presidente del estudio, hacer una película con sólo los personajes femeninos como protagonistas, tal como en los cómics de A-Force. No se sabe si esto sucederá, lo que sí queda claro es que la saga está en camino a darle más espacio a las heroínas en su división de streaming.

Por ejemplo, WandaVision - 95% contó la historia de Scarlet Witch, Sylvie fue la coprotagonista de Loki - 96% y se vienen en camino series para Ms. Marvel, She-Hulk y Ironheart. En el cine, no obstante, The Marvels será la tercera entrega de la franquicia en contar con protagonistas femeninas y Wasp será uno de los personajes titulares de Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Así que fuera de esa escena, todavía hay un largo camino para que el poder femenino sea representado.

Continúa leyendo: Avengers: Endgame | Top de críticas, reseñas y calificaciones