Alfonso Cuarón confirma que Gary Oldman y Cate Blanchett protagonizarán su nueva miniserie

Alfonso Cuarón es uno de los directores más reconocidos de los últimos años, todo gracias a sus increíbles contribuciones al séptimo arte, mismos que le han valido importantes premios en celebraciones de prestigio. El mexicano estuvo presente en el Festival de Cine de Roma este fin de semana y revela que ya está trabajando en una ambiciosa miniserie, proyecto que contará con los talentos de Cate Blanchett y Gary Oldman.

Famoso por cintas como Gravedad - 96%, Y Tu Mamá También - 92%, Roma - 99%, La Princesita - 97% o Harry Potter y el Prisionero de Azkaban - 91%, Alfonso Cuarón ha encontrado un lugar muy especial en la industria del cine gracias a su fina visión para la cámara y habilidad para contar historias. Aunque no destaca por tener una filmografía especialmente larga, su trabajo le ha valido el premio Óscar, el Globo de Oro, el BAFTA, el León de Oro y el Goya, reconocimientos que contados cineastas pueden alcanzar en la actualidad.

De acuerdo con el medio italiano Movie Player (vía We Got This Covered), Alfonso Cuarón ha confirmado el desarrollo de una serie para Apple TV+ con Blanchett y Oldman como protagonistas. El cineasta mexicano no ha compartido detalles sobre el argumento pero la información presentada es suficiente como para imaginar un ambicioso proyecto junto a estrellas de talla mundial.

Gary Oldman y Cate Blanchett son gigantes en la industria de Hollywood, actores a quienes no vemos hacer televisión con frecuencia pero que seguramente brillarán en la temporada de premios dedicados a la pantalla chica; con Alfonso Cuarón como capitán del barco, las cosas saldrán muy bien, tan sólo debemos un poco más de tiempo hasta conocer nuevos detalles. Esperamos que el proyecto no se alargue demasiado y llegue pronto hasta la plataforma de Apple TV+.

Durante su estancia en el Festival de Cine de Roma 2021, Alfonso Cuarón fue cuestionado sobre Nightmare Alley, la nueva película de Guillermo del Toro que muy pronto llegará a las salas de cine. El director de Niños del Hombre - 92% tiene una opinión muy sólida respecto al siguiente trabajo de su compadre: “¡Es una obra maestra! Nightmare Alley es una obra maestra maravillosa. Creo que es Guillermo Del Toro en su mejor momento: realmente es maravilloso.” Nightmare Alley aparecerá en cartelera el 17 de diciembre y también cuenta con Cate Blanchett como una de sus protagonistas; la sinopsis dice: “Un buscavidas se compincha con una pitonisa para engañar a la gente y conseguir dinero.”

Han pasado algunos años desde el última gran éxito de Alfonso Cuarón en cines, se trata de Roma, cinta que le valió numerosos premios y que cuenta la historia de Cleo, una muchacha de ascendencia indígena que, durante la década de los 70, trabaja para una familia de clase media en la colonia Roma de la capital mexicana; desde allí afrontará de la mejor manera posible un periodo marcado hacia afuera por los cambios políticos y sociales del país, adentro por los problemas domésticos de la familia para el cual trabajan. Estrenada en 2018, Roma fue todo un evento mediático, en especial por su controvertido estreno casi exclusivo de Netflix.

Pero la serie de Apple TV+ no será el primer trabajo del director en televisión. Recordemos Believe, serie de ciencia ficción estrenada en 2014 que nos presenta la historia de una niña con habilidades muy especiales y un hombre salido de la prisión al que se le ha encomendado la tarea de protegerla de los elementos malvados que persiguen su poder. Aquella serie tuvo críticas mixtas y fue cancelada después de una sola temporada; esperamos que las cosas resulten diferente con el nuevo proyecto del director en Apple TV+.

