Confirman que Alec Baldwin recibió una pistola cargada y le dijeron que era de utilería antes del accidente

La tragedia ocurrida en el set de Rust sigue resonando y dando de qué hablar. El actor Alec Baldwin (Beetlejuice, el súper fantasma - 81%, Jazmín Azul - 91%, Siempre Alice - 88%), protagonista de la cinta, recibió una pistola y al accionarla disparó en realidad hiriendo de gravedad a la directora de fotografía Halyna Hutchins, quien murió antes de llegar al hospital. El director Joel Souza también fue herido pero salió del hospital al poco tiempo.

También te puede interesar: Rust: trabajadores dejaron el set 12 horas antes de la muerte de Halyna Hutchins por las malas condiciones laborales

De acuerdo con The Guardian, registros judiciales publicados ayer revelan que el actor recibió un arma cargada de un asistente, y se le dijo que era seguro usarla. Un tribunal de Santa Fe confirmó que el asistente de director no sabía que el arma estaba cargada; el accidente ocurrió de esta manera: cuando se preparaban para filmar una escena dentro de un edificio de madera parecido a una capilla, el asistente de director Dave Halls salió y tomó una pistola de utilería de las tres que estaban en un auto. Al regresar la entregó a Baldwin y le dijo que era segura porque no tenía munición real.

Al apretar el gatillo, un disparo fue directo al pecho de Hutchins, y el director Joel Souza, parado detrás de ella, fue herido. La mujer de 42 años fue llevada en helicóptero al hospital de la Universidad de Nuevo México, pero murió antes de ser atendida. Souza fue llevado en una ambulancia al centro médico Christus St Vincent, donde fue atendido y dado de alta.

La ropa ensangrentada de Baldwin y la pistola que disparó fueron tomadas como evidencia, así como otras armas de utilería que se estaban usando en la filmación. No sabemos en qué parará la investigación, por ahora todo indica que se trató de un accidente, pero tal vez pudo ser producto de la negligencia, pues ayer se dio a conocer que varios operadores de cámara y sus asistentes abandonaron el set 12 horas antes de que ocurriera el accidente, debido a las malas condiciones de trabajo de la película.

También lee: Brandon Lee es tendencia por el accidente de Alec Baldwin con un arma de fuego

De acuerdo con uno de los trabajadores, a ellos se les prometió pagarles los cuartos de hotel en Santa Fe, pero no lo cumplieron y los obligaban a viajar 80 km diarios desde Albuquerque. También se dice que los camarógrafos y sus asistentes eran de un sindicado, y fueron sustituidos por otros trabajadores que no eran del sindicato, y a los primeros se les amenazó con sacarlos por la fuerza si no se iban. Según LA Times, Halyna Hutchins también había protestado por las condiciones de trabajo y quería que mejoraran.

El incidente hizo que muchas personas recordaran a Brandon Lee, hijo de la estrella de artes marciales Bruce Lee, que murió de un balazo en el set de El Cuervo - 82%, cuando se disparó accidentalmente una pistola. En redes sociales muchos recordaron la tragedia e incluso la familia de Lee publicó en sus redes sociales condolencias por Halyna Hutchins, acompañadas del mensaje "Nadie debería morir nunca con un arma de fuego en un set de filmación”.

Rust es un western protagonizado por Alec Baldwin, que también cuenta con las actuaciones de Travis Fimmel, Brady Noon, Frances Fisher y Jensen Ackles . Tras la muerte de la directora de fotografía, la producción se detuvo indefinidamente, y es incierto cuándo se reanudará, pues hay pruebas claras de negligencia en el set. Baldwin hizo esta declaración ayer a través de redes sociales:

No existen palabras para transmitir mi conmoción y tristeza por el trágico accidente que cobró la vida de Halyna Hutchins, esposa, madre y nuestra profundamente admirada colega. Estoy cooperando totalmente con la investigación policial para abordar cómo ocurrió esta tragedia y estoy en contacto con su esposo, ofreciéndole mi apoyo a él ya su familia. Mi corazón está roto por su esposo, su hijo y todos los que conocieron y amaron a Halyna.

No te vayas sin leer: Dobles de riesgo que han muerto en los sets de cine y televisión