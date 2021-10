Uncharted: primer tráiler lleno de acción revela a Tom Holland como Nathan Drake

Después de una larga espera, por fin tenemos el primer tráiler de Uncharted, la nueva película basada en la exitosa franquicia de videojuegos de Naughty Dog. El actor Tom Holland interpreta al joven Nathan Drake, un aventurero que ha sido protagonista de los videojuegos Uncharted: Drake's Fortune, Uncharted 2: Among Thieves, Uncharted 3: Drake's Deception, Uncharted: Golden Abyss y Uncharted: A thief end.

No te pierdas: Director de Resident Evil: Welcome to Raccoon City promete la adaptación más fiel al juego

Esta cinta lleva varios años en producción, de acuerdo con Collider, los primeros reportes de una adaptación llegaron en 2008, pero la versión actual comenzó a trabajarse desde 2017. Junto a Holland tenemos a Mark Wahlberg como Victor “Sully” Sullivan, el mentor de Nathan; a Tati Gabrielle como Braddock, Sophia Ali como Chloe Frazer, y Antonio Banderas en un papel del que todavía no se sabe nada.

Uncharted es dirigida por Ruben Fleischer, director conocido por Tierra de Zombies - 90% y Venom - 35%. El guión estuvo a cargo del dúo conformado por Art Marcum y Matt Holloway , responsables de Iron Man - El Hombre de Hierro - 93%, Transformers: El Último Caballero - 15% y Hombres de Negro: Internacional - 43%. La película es una precuela de los videojuegos creados por Naughty Dog Studios.

Según Collider, la decisión de elegir a Tom Holland como el protagonista podría repercutir negativamente entre los fans de los videojuegos, pues no se parece al personaje original. No obstante, también creen que Sony quiso apuntar a una audiencia más amplia y aprovechar la fama que le han dado las películas de Spider-Man al actor británico. Holland fue introducido como el Hombre Araña en el Universo Cinematográfico de Marvel en 2016, en Capitán América: Civil War - 90%, y luego apareció en Spider-Man: De Regreso a Casa - 92%, Avengers: Infinity War - 79%, Avengers: Endgame - 95% y Spider-Man: Lejos de Casa - 82%. En diciembre lo veremos en Spider-Man: Sin camino a casa.

Te invitamos a leer: AMLO asegura que los videojuegos de Nintendo incitan a la violencia

A principios de este año, Holland dio una entrevista a GQ UK, y declaró que no se siente muy seguro de haber hecho un buen trabajo como Nathan Drake. Estas fueron sus palabras:

Tan pronto como empiezas a preocuparte por '¿Me veo bien en esta toma?', Actuar se convierte en algo más que interpretar a un personaje. Creo que hay elementos de mi actuación en Uncharted en los que caí bajo ese hechizo de 'quiero verme bien ahora. Quiero que este sea mi momento genial'. Tuve que interpretar a este tipo muy duro y estoico, básicamente ser Mark Wahlberg. ¡Se supone que mi personaje es un maldito héroe de acción en este momento! Mira, no lo he visto, así que no sé si lo logré. Pero fue una lección importante aprendida.

Además de Uncharted, Sony está trabajando en una serie de The Last of Us para HBO, basada en el exitoso videojuego del mismo nombre. Por otro lado, las adaptaciones de videojuegos famosos continúan, como Resident Evil: Welcome to Raccoon City, película que sirve como reboot para la saga en el cine. Anteriormente tuvimos seis películas dirigidas por Paul W.S. Anderson y protagonizadas por Milla Jovovich, y además de que no eran fieles al material original, la crítica las consideró muy malas.

Netflix estrenará próximamente una serie live-action y una serie animada de Resident Evil, así como una serie anime de Assassin’s Creed, videojuego que fue llevado a la pantalla grande en 2016 y que fue un fracaso en todos los sentidos, a pesar de tener en su elenco a actores tan reconocidos como Michael Fassbender, Jeremy Irons y Marion Cotillard.

A pesar de los tropiezos, las adaptaciones de videojuegos al cine y televisión han tenido una buena racha en los últimos años, gracias a éxitos como la serie animada Castlevania - 100%, de Netflix, y los largometrajes live-action Pokémon: Detective Pikachu - 69%, Sonic La Película - 89% y Mortal Kombat - 74%.

También puede interesarte: The Last of Us: serie de HBO será dirigida parcialmente por director original del videojuego