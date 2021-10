Emily Blunt se une a Oppenheimer, la más reciente cinta de Christopher Nolan

Emily Blunt es una de las actrices más interesantes dentro de la industria. Su trayectoria es un claro reflejo de su versatilidad y su esfuerzo por abarcar todos los géneros posibles con respeto y dedicación. El Diablo Viste a la Moda - 75% la lanzó a la fama, pero títulos como Sicario: Tierra de Nadie - 94%, Al Filo del Mañana - 91% y hasta Jungle Cruise - 70% la han mantenido en el mapa. Recientemente fue reconocida por su actuación en Un Lugar en Silencio - 98% y Un Lugar en Silencio Parte II - 93%, que ayudó a poner sobre la mesa una vez más el tema de las actrices en cintas de terror que no son premiadas como las que trabajan en melodramas.

Además de ser uno de los talentos más solicitados en Hollywood, Blunt también es muy querida por el público. Por ejemplo, los fans no dejan de pedir a Marvel que la actriz se una a su esposo, John Krasinski, para protagonizar una nueva adaptación de Los 4 Fantásticos, a pesar de que ella misma ya ha comentado en varias ocasiones que simplemente no está interesada. Pero mientras el mundo sigue intentando hacerla cambiar de opinión, la intérprete tiene pendientes varios proyectos con directores muy relevantes.

Según Deadline, Emily Blunt está por terminar negociaciones para unirse a Oppenheimer, la próxima cinta de Christopher Nolan y la primera que desarrollará luego de terminar su relación con Warner Bros. por lo sucedido con Tenet - 83%. Hace meses se dio a conocer que el director estaba buscando una nueva alianza porque ya no se sentía contento con las decisiones que la productora tomó para sobrellevar los problemas provocados por la pandemia mundial. Finalmente, Nolan encontró en Universal Pictures a un nuevo aliado y rápidamente se puso a trabajar.

Recientemente también se confirmó que Cillian Murphy será el protagonista de la película. El actor ya ha trabajado varias veces con Nolan desde que lo contrató para dar vida a Scarecrow en Batman Inicia - 84%. Es interesante, además, notar que Murphy y Blunt acaban de trabajar juntos en Un Lugar en Silencio Parte II, lo que podría significar que el también protagonista de Peaky Blinders fuera quien recomendó a su colega para interpretar a Katherine Oppenheimer.

Oppenheimer contará todo el proceso por el que pasó Robert Oppenheimer durante el llamado Proyecto Manhattan que desarrolló la bomba atómica. Se sabe que el físico se arrepintió de su labor casi de inmediato y pasó el resto de su vida tratando de convencer a los gobiernos de evitar una guerra atómica. De igual forma, fue uno de los pilares en la campaña mundial para detener la carrera armamentista. Christopher Nolan se basará en el libro American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer, escrito por Kai Bird y Martin J. Sherwin que ganó el premio Pulitzer en 2006.

Se espera que la película se estrene el 21 de julio de 2023, una fecha que ya se reservaba para los títulos de Nolan, aunque por ahora no se conoce la fecha para el inicio de la filmación. De hecho, no se sabe el estatus del guión, sólo que Nolan lo escribirá sin ayuda. Se trata de la primera historia biográfica que desarrollará y para ello volverá a unir fuerzas para tener el mejor equipo, como Hoyte Van Hoytema, quien fuera director de fotografía de sus últimas tres películas.

Christopher Nolan lleva varios años queriendo hacer una cinta biográfica, pero una y otra vez sus proyectos se habían venido abajo. Según IndieWire, el director pasó años escribiendo una biografía del extravagante multimillonario Howard Hughes, pero la película de Martin Scorsese terminó por estancar su idea. Los fans del creador saben que seguramente le dará un giro interesante al género y su propuesta podría llevarlo a los grandes premios que adoran las historias basadas en hechos reales.

