Capitán América es el verdadero villano de Infinity War, dice directora de The Marvels

En 2018 los fans del Universo Cinematográfico de Marvel quedaron impactados al ver Avengers: Infinity War - 79%. Además de que se trató de una aventura épica como pocas en la franquicia, terminó con la muerte de medio universo, y aunque muchos han culpado a Star-Lord por haber golpeado a Thanos y despertarlo cuando los héroes estaban a punto de quitarle el Guantelete del Infinito, o a Thor por no haberle apuntado a la cabeza cuando tuvo la oportunidad de matarlo con su hacha, la directora Nia DaCosta asegura que la culpa es del Capitán América.

En Avengers: Infinity War un Vision malherido es llevado a Wakanda, pero como sabe que Thanos va a la Tierra para quitarle su Gema del Infinito, ofrece sacrificarse. El Capitán América dice que ellos "no intercambian vidas", así que junto a los wakandianos se enfrentan al ejército invasor extraterrestre. Al final nada de eso sirve, pues Thanos llega en un portal, y si bien Scarlet Witch hace explotar a la Gema de la Mente junto con Vision, el villano utiliza la Gema del Tiempo para conseguir el objeto y así completar su Guantelete.

Según DaCosta, directora de la secuela de Capitana Marvel - 60%, The Marvels, el Capitán América fungió como antihéroe, y por su culpa el villano pudo concretar su plan y hacer el "Chasquido", con el que la mitad de la vida en el universo desapareció. Estas fueron sus palabras para el medio Inverse (vía Den of Geek):

Algo que me gusta decir un poco con ligereza sobre el Capitán América es que el Chasquido es culpa suya porque se estaba esforzando mucho tratando de hacer lo correcto. Hay un mundo en el que es un villano porque, al final del día, debería haber sacrificado a Visión. Eligió la vida de un robot, aunque sintiente, sobre literalmente todo el universo. Hay una especie de antihéroe en eso si quieres mirarlo a través de esa lente.

DaCosta no es cualquier cineasta, ella es fanática de Marvel y conoce muy bien ese universo; en la entrevista con Inverse contó que creció leyendo cómics y sabía todo sobre las series animadas de Spider-Man y Los Cuatro Fantásticos cuando crecía. La directora continuó:

La gente diría que estoy loca por pensar de esa manera, pero hay algo relacionado con el viaje del antihéroe y del héroe. El dolor del héroe es algo que los impulsa a martirizarse a sí mismos, y el dolor de un antihéroe es algo que comienza su viaje en lugar de terminarlo.

Las palabras de DaCosta darán mucho de qué hablar entre los fans, y es interesante que se den este tipo de conversaciones, pues ponen en entredicho a personajes que muchos consideran héroes. El Capitán América es falible y muchas de sus acciones son cuestionables. Podríamos comenzar por decir que asesina a sus enemigos a diestra y siniestra sin ningún tipo de consideración; mientras que Batman causó un gran escándalo en Batman vs Superman: El Origen de la Justicia - 27% porque asesinaba a sus enemigos sin piedad, no se cuestionó de la misma forma al Capitán América en el Universo Cinematográfico de Marvel. E incluso si se cuestiona a DaCosta su afirmación de que el Capitán eligió la vida de un robot sobre todo el universo (pues él creía que sí podían ganar), ¿por qué prefirió sacrificar la vida de wakandianos para defender a Vision?

The Marvels llegará a los cines en 2023, y no sólo tendrá de regreso a Brie Larson como Carol Danvers / Capitana Marvel, sino que añadirá a las nuevas superheroínas Monica Rambeau, introducida en WandaVision - 95% en la piel de Teyonah Parris, y Kamala Khan / Ms. Marvel, quien aparecerá por primera vez en su serie de Disney Plus, interpretada por Iman Vellani.

