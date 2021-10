Last Night in Soho: Anya Taylor-Joy canta como los ángeles en nuevo video de la película

Last Night in Soho - 80% se encuentra muy cerca de su fecha de estreno y Focus Features está haciendo todo en sus manos para darle la mejor publicidad. La cinta protagonizada por Anya Taylor-Joy y Thomasin McKenzie se perfila como una buena película de 2021, muy ideal para la temporada de octubre. Ahora, como parte de su propaganda, Taylor-Joy aparece en un video musical de la película mientras interpreta “Downtown”, tema de Petula Clark popularizado en los años sesenta.

No te pierdas: Venecia 2021: Last Night In Soho, de Edgar Wright, ya tiene primeras críticas

Dirigida por Edgar Wright, Last Night in Soho es un thriller psicológico sobre una joven apasionada por la moda que misteriosamente puede entrar en la década de 1960; ahí se encuentra con su ídolo, un atractivo aspirante a cantante. Pero el Londres de aquella época no es lo que parece y el tiempo comenzará a desmoronarse con sombrías consecuencias. Las primeras críticas de la película la señalan como un desconcertante viaje en el que su protagonista padecerá los estragos de sus decisiones. Puedes ver el clip musical con Anya Taylor-Joy a continuación.

Lo cierto es que “Downtown” es una canción bastante adecuada para la sinopsis de Last Night in Soho: “Quédate en la acera, donde los letreros neón son bonitos. ¿Qué puedes perder? La luz es mucho más brillante allí. Puedes olvidar todos tus problemas, olvidar todas tus preocupaciones, ve al centro de la ciudad.” Lo interesante será descubrir todos los infortunios que vivirá su protagonista en sus aventuras del pasado. De acuerdo con la información oficial, Last Night in Soho se estrena en cines este 28 de octubre; por el momento no se ha anunciado su llegada a alguna plataforma de streaming.

Te invitamos a leer: Last Night in Soho: Anya Taylor-Joy quiere regresar a vivir a Argentina

Sin lugar a dudas, Anya Taylor-Joy se ha convertido en una de las estrellas de Hollywood más reconocidas de los últimos años. Comenzó su carrera como actriz en la adolescencia y poco a poco ha ascendido hasta llegar a niveles sorprendentes a tan corta edad. Además su conocido rol en La Bruja - 91%, en su créditos encontramos a Morgan - 40%, Fragmentado - 75%, El secreto de Marrowbone, Glass - 45%, Madame Curie - 67%, Emma. - 90% y Los Nuevos Mutantes - 62%; estas películas, algunas con papeles pequeños, le han probado al público que es una actriz de gran talento. Sin familia en el mundo del espectáculo, Anya continúa avanzando hacia las mejores producciones y en puerta tiene muchos roles para tomar.

En 2020, Anya triunfó y obtuvo verdadera fama global con Gambito de Dama - 93%, serie de Netflix en la que interpreta a una jugadora de ajedrez genio pero con severos problemas de adicciones. El impulso de esta producción la lanzó al estrellato y ahora tiene trabajo asegurado durante varios años, todos los medios la quieren para sus entrevistas y muy pronto la volveremos a ver en salas de cine con Last Night in Soho. ¿Podrá obtener una buena taquilla en estos tiempos inciertos? Las recaudaciones se han convertido en algo impredecible para numerosos estrenos de Hollywood.

Una de las siguientes películas de Anya Taylor-Joy es The Northman de Robert Eggers, misma que llegará a los cines el 8 de abril de 2022. Además, hace poco se confirmó que la actriz unirá fuerzas con el mismo cineasta para el remake de Nosferatu, un proyecto que al parecer rondar la mente de Eggers desde hace un largo tiempo. Está claro que ambos artistas mantienen un vínculo profesional irrompible desde su éxito con La Bruja, aquella cinta de terror que, aunque no triunfó en taquilla, se ha transformado en un pilar de la nueva ola del género que está conquista todos los rincones del mundo. Por el momento no existe fecha de estreno para la vampírica producción.

También puede interesarte: Last Night in Soho: guionista dice que tratará sobre la explotación de mujeres