Ruby Rose arremete contra el "horrible show" de Batwoman, acusa a The CW de maltrato laboral y de arruinar al personaje

Cuando se anunció hace tres años que Ruby Rose sería Kate Kane / Batwoman, la actriz estaba tan emocionada como los fans, pero el show de The CW resultó ser una gran decepción, aunque ni siquiera lo peor de Batwoman - 71% se compara con lo que tuvo que vivir la protagonista, la cual abandonó la serie en mayo de 2020.

Por mucho tiempo han circulado rumores de que Rose era insoportable, y ella guardó silencio y quiso dar explicaciones conciliadoras como que era alérgica al traje de la superheroína por ser de látex, pero en sus más recientes historias de Instagram ha confesado que trabajar con The CW en el show fue un auténtico infierno. Además de contar cómo fue maltratada asegura que otros trabajadores sufrieron daños severos en el set y la compañía no se hizo responsable.

Si algo queda claro al ver las series de The CW de DC Comics es que no cuentan con un gran presupuesto y sus producciones suelen verse bastante mediocres, sobre todo si se comparan con series de superhéroes como Daredevil - 98%, The Boys - 90% o WandaVision - 95%, pero lo que no vemos es que detrás de esas malas producciones puede haber una gran irresponsabilidad. Probablemente Rose reciba una respuesta de las personas que menciona, o de algunos de sus representantes, pero eso no es importante. Debería investigarse hasta el fondo lo que dice la actriz, pues se trata de acusaciones graves.

Antes de relatar cómo fue maltratada ella y otros miembros de Batwoman, dijo que unirse a la serie era algo que le apasionaba, pero The CW arruinó al personaje de Kate Kane, además de haber tratado muy mal a la actriz. De acuerdo con Rose, la productora Caroline Dries no quiso detener las grabaciones de Batwoman cuando series como Riverdale - 83%, The Flash - 87% y Supergirl - 100% ya se habían detenido por el Covid-19, y no quisieron responsabilizarse por una asistente que quedó tetrapléjica al tener un accidente en el set. A continuación les dejamos algunos fragmentos de lo que escribió la actriz (vía CBR):

Imagínense recibir un gran recorte salarial para interpretar un proyecto que me apasionaba y estar tan entusiasmado con la Comic-Con y luego que me digan que no ajustarán el horario para que yo pueda asistir ... pero luego decir "No lo anunciaremos, tienes que hacerlo tú". Y yo plantándome y diciendo ¿por qué debo ser el rostro de esto? Sólo para que me dijeran que si no hacía este video, se quedarían en silencio y la gente aparecería para descubrir que no estaba allí ...

Así que para terminar, por favor a mis queridos, queridos fans dejen de preguntarme si volveré a ese horrible show, no volvería por ninguna cantidad de dinero ni si me apuntaran con un arma a la cabeza. YO NO RENUNCIÉ, YO NO RENUNCIO, arruinaron a Kate Kane y destruyeron a Batwoman, yo no. Seguí las órdenes y, si quería quedarme, tendría que renunciar a mis derechos. [...] Un miembro del crew sufrió quemaduras de tercer grado en todo el cuerpo y no nos dieron terapia después de ver cómo se le caía la piel de la cara, pero yo fui la única que le envió flores y tarjetas y luego me dijeron que teníamos que hacer una escena de sexo sin un minuto para procesar, perdimos 2 dobles de acción, me cortaron la cara tan cerca de mi ojo en una acrobacia que podría haber quedado ciega. Una mujer quedó tetrapléjica y trataron de culparla a ella por estar en su teléfono, tanto que CW ni siquiera la ayudó para empezar porque necesitaban 'investigar', así que tuvo que hacer un go fund me ... ella es una asistente personal, trabajan a través de teléfonos. Su accidente ocurrió porque nuestro show se negó a cerrar cuando todos los demás lo hicieron debido al Covid. [Caroline Dries] no tiene corazón y quería que termináramos la temporada durante la pandemia y le dije que era una mala idea ... le dije que todos estaban demasiado distraídos, revisando constantemente las actualizaciones de Covid, al pendiente de sus amigos y viendo que Riverdale, The Flash y Supergirl ya habían detenido su producción, sentí que algo malo pasaría y [Dries] tal vez visitó el set 4 veces en un año ...

