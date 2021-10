The Continental: Mel Gibson protagonizará serie precuela de John Wick

Que no digan que Hollywood no da segundas y hasta terceras oportunidades. Se ha confirmado que el actor Mel Gibson regresa a la televisión, luego de más de tres décadas, con el show The Continental, la serie precuela de John Wick que será un original de StarzPlay. Este es también su siguiente proyecto de alto perfil tras una serie de polémicas que afectaron su carrera en la industria.

De acuerdo con información de Variety, el actor Mel Gibson ha sido confirmado como uno de los protagonistas de The Continental. La serie seguirá el origen detrás del hotel de ese nombre que en las películas de John Wick sirve de punto de encuentro para algunos de los criminales y asesinos más peligrosos del mundo. El personaje principal es una versión joven de Winston Scott, a quien da vida Ian McShane en los filmes.

Sobre el rol de Gibson se sabe que su nombre es Cormac, pero no se dieron más detalles. La trama seguirá el intento del protagonista por tratar de escapar de su pasado en la siniestra Nueva York de la década de los años setenta, para ello deberá apoderarse del hotel. Con las primeras noticias sobre el elenco, quizá estemos a nada de que comience la producción, luego de tantos años en desarrollo.

Obviamente, Gibson no es un desconocido en el género de la acción. El actor precisamente comenzó su carrera con la icónica saga de Mad Max (Mad Max - 91%, Mad Max II: El Guerrero de la Carretera - 98%, Mad Max: Más Allá de la Cúpula del Trueno - 82%), mientras trabajaba en una famosa serie de televisión australiana. Más tarde se volvería toda una estrella hollywoodense de acción y protagonizó sagas como las de Arma Mortal - 84% hasta ganar el Óscar a Mejor director y película por Corazón Valiente - 78%.

La saga de John Wick es una consentida del público, la cual sigue al personaje titular, a quien da vida Keanu Reeves, luego de que emprende una venganza contra un ingenuo grupo de mafiosos que asesinaron a su perro. La más reciente entrega fue John Wick 3: Parabellum - 98%, en la que acaba por echarse encima al sindicato de asesinos y enfrenta a todavía otro incontable grupo de enemigos a los que mata de toda forma imaginable. Una cuarta entrega está en producción.

Aunque Gibson pasó la primera década del nuevo milenio como un apestado en la industria por comentarios antisemitas, misóginos y sexistas que se filtraron en varias ocasiones. El actor se ha disculpado en varias ocasiones y asegura que jamás ha sido discriminatorio con nadie y sus dichos han sido producto de las dificultades que ha tenido toda su vida para controlar su consumo de alcohol. Pese a esto, su filme Hasta el Último Hombre - 86% resonó mucho en la temporada de premios de 2018.

Al actor más recientemente lo vimos en la película de acción Un día más para morir - 80%, en donde interpretó al principal antagonista de un agente especial que se ve atrapado en un bucle de tiempo en el que revive el mismo día una y otra vez mientras un grupo de asesinos intenta acabar con él. The Continental todavía no tiene fecha de estreno y se ha confirmado que consistirá de apenas tres episodios. En cuanto a John Wick 4 se espera que este lista para su estreno en 2022.

