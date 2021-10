John Wick 4: Keanu Reeves revela detalles sobre las escenas de acción

Otro Día Para Matar - 85% fue una grata sorpresa para el público. Si bien su historia no es particularmente original, la forma en la que se presentaba el mundo de los asesinos, con sus reglas y sus conexiones era bastante interesante como para asegurar una franquicia. Además, lo que en verdad lograba diferenciarla de otras cintas de venganza era el gran trabajo en las coreografías de pelea, que Keanu Reeves pudo desempeñar de la manera más natural posible. Las entregas han mantenido la calidad de la historia a la vez que presentan nuevos e interesantes personajes y mejores escenas de lucha y persecución.

John Wick 3: Parabellum - 98%, estrenada en 2019, nos mostró cómo el protagonista huye de los asesinos que forman parte de este submundo. El final quedó abierto para una secuela que seguirá los pasos de esta nueva venganza contra la compañía que prácticamente lo formó, acompañado de Bowery King, interpretado por Laurence Fishburne. Las expectativas para John Wick: Chapter 4 son muy altas, pues ahora tendremos una guerra declarada que promete mucha violencia y masacre. El director Chad Stahelski mantendrá el mando de la franquicia y hay que recordar que él era un stunt, lo cual ayudó muchísimo al momento de filmar las escenas de acción que ahora otras películas del género han tratado de imitar.

Keanu Reeves no tiene problemas para mantener el ritmo. Año tras año, el actor se compromete con alguna otra película de este tipo y nunca decepciona su trabajo en este sentido. El intérprete lleva años estudiando artes marciales y trabaja arduamente para evitar en lo posible el uso de un doble de acción. Dentro de poco lo volveremos a ver como Neo en The Matrix: Resurrections, pero Reeves también se siente muy cómodo dando vida a John Wick. En varias entrevistas ha revelado que se quedará en el papel todo el tiempo posible y hasta que el público se canse de él.

Para evitar justamente que la audiencia se aburra con nuevas secuelas, Keanu Reeves sabe que debe hacer un esfuerzo mayor para seguir entregando escenas de acción de calidad y que sean diferentes a las muchas otras que se ven en cintas más genéricas. Esta cuarta parte contará con la participación de Donnie Yen, uno de los actores asiáticos más reconocidos a nivel mundial y protagonista de la franquicia de Ip Man - 84%, donde demuestra sus habilidades en artes marciales. Según se explicó hace tiempo, Yen dará vida a un viejo amigo de Wick, pero algunos creen que podría traicionarlo en algún punto, lo que nos daría una gran escena de lucha cuerpo a cuerpo.

En una aparición en Today (vía CinemaBlend), Keanu Reeves habló un poco sobre lo que podemos esperar para John Wick: Chapter 4, que está filmando en este momento:

Justo ahora estamos filmando esta loca escena de pelea en medio del tráfico. Así que hay choques de autos y enfrentamientos con pistolas.

En las primeras dos entregas, el famoso auto del personaje sufrió bastante, y ya hemos tenido otros momentos de persecución pública, pero esto suena a que varios civiles podrían estar en medio del conflicto. Lo cierto es que las escenas de acción de John Wick no se conforman con mostrar una sola cosa, y usualmente tienen al personaje lidiando con varias problemas a la vez, disparando, huyendo, evitando ser atropellado, etc. En este momento todavía no sabemos qué personajes están involucrados en esta escena, pero es claro que será uno de los puntos altos de la historia.

Keanu Reeves también comentó lo feliz que está con el proyecto y lo que puede desarrollarse en un futuro:

Son divertidas. Son intensas. Vamos por todo. Hay grandes momentos de acción de John Wick y nuevos personajes y ha sido realmente divertido interpretar el papel nuevamente y contar esta historia. Ya sabes, hay nuevos personajes y estamos expandiendo el mundo.

La franquicia ha sido un éxito en taquilla, con la crítica y los fans, así que nada indica que esta entrega será la última. Además de seguir viendo a Reeves en el papel, se sabe que ya se preparan varios spin-offs para profundizar en el mundo de los asesinos y su pasado. Tal vez el más comentado últimamente sea The Continental, una serie donde conoceremos a un joven Winston, interpretado en las cintas por Ian McShane, en su ascenso al importante puesto que tiene actualmente.

