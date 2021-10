The Boys: showrunner quería que Helen Mirren fuera la voz de las branquias de The Deep

Sin lugar a dudas, The Boys - 95% es una de las series de superhéroes más exitosas en los últimos años, todo gracias a su corte satírico que su burla de las franquicias multimillonarias con la ayuda de un toque de violencia sangrienta. Dos temporadas han bastado para transformar a The Boys en un fenómeno mediático comentado en todas las redes sociales y todavía le queda mucho camino por recorrer. Durante una reciente aparición en la Comic-con de Nueva York, el actor que interpreta a The Deep revela que la voz de sus branquias en una de las escenas más extrañas de la segunda temporada, iba a ser interpretada por Helen Mirren.

Amazon encontró su gallina de los huevos de oro (al menos en el género de superhéroes) con The Boys. La serie nos presenta un mundo en el que estas figuras salvadoras son el pan de cada día, pero a diferencia del MCU o el DCEU, aquí los presuntos héroes también son figuras corruptas que sólo piensan en sí mismos y que no dudarán en sacrificar a cientos por mantener a salvo su propio pellejo. The Boys marca esa importante diferencia con el resto de “supers” que se miran hoy en día en cine y televisión, obteniendo millones de fans en todo el mundo por exponer un relato crudo y emocionante.

The Deep, una parodia de Aquaman, padeció secuelas mentales en la segunda temporada de The Boys tras algunos fatídicos accidentes que involucraron a un delfín y una ballena. El personaje fue exiliado del equipo principal y se une a la Iglesia del Colectivo para tratar de sanar, sin embargo, durante su estancia en el culto, la serie nos ofrece una escena muy extraña en la que The Deep habla con sus propias branquias. Aunque la voz de los órganos respiratorios del superhéroe es la de Patton Oswalt, famoso comediante estadounidense, Chance Crawford reveló que Helen Mirren era la opción número uno del showrunner:

Recuerdo que Kripke dijo: ‘Vamos a intentar conseguir a Helen Mirren para esto. Queremos que Helen Mirren haga estas escalas.’

Lo incómodo y extraño de la escena con las branquias parlantes de The Deep hubiera sido todavía más rara con la presencia de la Dama Helen Mirren como voz flotante. Chance no explica los motivos por los cuales no consiguieron a la actriz de 76 años, pero de todas maneras ese momento de la serie logra sacar a los espectadores de sus casillas por lo extraordinario. ¿Volveremos a tener una escena con las branquias de The Deep hablando? Tal vez la tercera temporada nos volverá a sorprender.

Los nuevos capítulos de The Boys todavía no tienen fecha de estreno pero terminaron de grabarse hace algunas semanas. A través de sus redes sociales, los actores comparten su emoción por lo que se acerca y aseguran que resultará completamente espectacular para los fans. La tercera temporada de la serie adaptará algunos números del cómic homónimo que destacan por ser muy controvertidos, por lo que será interesante observar el acercamiento dado por el showrunner.

Además de la tercera temporada, The Boys tendrá su propio spin-off en Amazon Prime Video, una serie protagonizada por superhéroes juveniles enviados a la universidad de Vought, la empresa que se encarga de producirlos y explotar su imagen hasta las últimas consecuencias. ¿Se conectará de manera importante con la serie principal? Los nuevos capítulos de The Boys continuarán la historia justo donde la dejamos, con la congresista Neuman como la mente maestra detrás de los asesinatos en la corte y con los héroes principales sin rastros del origen malvado que acecha por ahí y al que Hughie se ha acercado directamente.

