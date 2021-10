Amos del Universo: Revelación fue un éxito absoluto, asegura Kevin Smith

Hace un par de años Netflix trajo un reboot de She-Ra: La Princesa del Poder, una versión actualizada para las nuevas generaciones. Aunque los más jóvenes amaron She-Ra y las Princesas del Poder, los fanáticos de la versión original no estuvieron muy felices con los cambios. Después, Netflix produjo una serie de He-Man y los Amos del Universo, y tan sólo por los tráilers se pudo notar que la reacción fue mucho más positiva. ¿Qué tan bien le fue en cuanto a audiencia? Aunque no reveló los números, el creador de Amos del Universo: Revelación - 80%, Kevin Smith, dice que fue algo sorprendente

Esta noticia podría sorprender a muchos, ya que la serie tuvo una recepción negativa por parte de muchos fans, pues los primeros cinco capítulos estrenados no mostraron mucho del protagonista y se enfocaron en personajes femeninos. Esto fue señalado como una "inclusión forzada", y a pesar de que Smith aclaró que sí veremos a He-Man en los próximos capítulos, no pudo aplacar la furia de los fans.

Sin embargo, sin importar cuántos se hayan enojado, parece que Amos del Universo: Revelación fue todo un éxito y así lo pudo comprobar Kevin Smith cuando Netflix compartió con él los números de audiencia. En su podcast FatMan Beyond, dijo que no puede dar detalles, pero dio a entender que se trató de un triunfo absoluto la serie animada:

No puedo decirte nada por muchas razones, quiero mantener mis trabajos, pero parte del proceso cuando haces algo para Netflix donde tienen una llamada contigo a las, tal vez sea la marca de 15 días o la de 20, la marca del día y la marca de un mes donde pasan por las métricas y el algoritmo esencialmente, y te dicen exactamente cuántas personas vieron, cuánto tiempo vieron, qué episodios vieron, te dan un porcentaje de cuántas personas es probable que vuelvan. Fue jodidamente alucinante, alucinante, y de nuevo no puedo compartirlo porque es muy protegido y todo eso.

Ya que no puede dar cifras, Smith quiso ejemplificar comparando lo logrado por Amos del Universo: Revelación, con lo que debe recaudar en la taquilla una película. No obstante, su analogía fue incorrecta, pues recaudar en taquilla el presupuesto, no significa alcanzar el punto de equilibrio, pero se entiende lo que quiso decir:

Pero tenía una pregunta muy simple sobre, en el mundo del cine, hacen una película por $10 millones y si gana $10 millones o más en la taquilla, es como 'Está bien, recuperamos el dinero'. Yo estaba como, '¿Tienes eso en Netflix?'. Dijeron 'Sí, una versión de eso', y con base en eso, están muy felices. Una vez más, no quiero decir una mierda porque me meteré en problemas, pero fue jodidamente fascinante, toda la información que pudieron darme sobre el programa. Nada de lo que haya hecho antes podría tener tantos datos tan pronto en el proceso, fue asombroso por decir lo menos. Así que sí, basándome en eso, no puedo esperar a que llegue la segunda mitad.

La segunda parte de Amos del Universo: Revelación llegará a Netflix el 23 de noviembre, y promete complacer a los fanáticos enojados por la ausencia del protagonista de la serie original. Muchas de las críticas que recibió la secuela tardía de He-Man y los Amos del Universo se debieron a que hay una respuesta automática (negativa) a las producciones de la cultura pop que ponen personajes femeninos fuertes y opacan a los hombres, este tipo de historias son acusadas de ser “políticamente correctas” y sin analizar todos los muchos aspectos de la serie, se descarta con calificativos como “progre”, o en inglés “woke”. Nuestra recomendación es que disfruten de cada nueva película o show sin prejuicios.

