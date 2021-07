Amos del Universo: Revelación | Kevin Smith dice que la serie original también era "woke"

He-Man es uno de los personajes más emblemáticos de la cultura pop, por lo que era cuestión de tiempo para volverlo a ver en la pantalla grande o en la televisión. Muchos esperaban con ansias el momento de revivir esta mitología y el primer avance de Amos del Universo: Revelación - 80% parecía estar a la altura de las expectativas. Por desgracia, cuando se estrenaron los primeros episodios las reacciones no se hicieron esperar, y no fueron muy positivas. La crítica especializada recibió la propuesta de manera muy positiva, pero los fanáticos del personaje se molestaron al no hallar aquello que los convirtió en seguidores en primer lugar.

También lee: Amos del Universo: Revelación | Kevin Smith dice que se inspiró en el MCU para la serie

A pocos días de su estreno, mucho se ha hablado sobre la serie. Algunos encuentran una gran excusa para contar una historia diferente y más compleja de lo que alguna vez se vio en la animación original. Mientras que otros no pueden evitar la decepción de que He-Man (Chris Wood) no sea el protagonista de antaño y se diera un lugar principal al personaje de Teela, interpretada por Sarah Michelle Gellar. Ciertamente se ha creado una división tan fuerte que cada día que pasa sale algún nuevo enfrentamiento entre la audiencia y Kevin Smith, encargado de esta nueva versión.

Incluso entre aquellos que la detestan se pueden encontrar dos grupos distintos. Por un lado están los que expresan su enojo con razones justas como la forma en que se publicitó la serie y que consideran básicamente un engaño. Pero por el otro lado están los fans tóxicos que insultan y desean la muerte de todos los involucrados. Ya que las redes sociales son tan efectivas en juntar a aquellos que piensan igual no es raro encontrar un montón de publicaciones de odio donde etiquetan al director. No es una sorpresa entonces que Smith esté contestando a estos seguidores, pidiendo que maduren y que dejen de ser tan cerrados.

Aunque muchos juran que no se trata ser machista, sino de que la serie debía ser como la animación original, otros contraatacan con comentarios sobre que estas quejas sí nacen del machismo, de la homofobia y del desagrado por la inclusión en historias ya establecidas. Kevin Smith asegura que ahí radica el problema: en que hay un miedo ridículo por el cambio, una apego a la nostalgia y una burla sistemática contra todo lo que sea woke, dígase aquel nivel de conciencia social en temas como el racismo, la sexualidad, la cultura de la cancelación, y un largo etc.

También te puede interesar: Amos del Universo: Revelación | Kevin Smith dice que haters no saben nada de la serie original y que deben madurar

¿Cuál es el chisme del momento? Durante una entrevista para Variety, Kevin Smith volvió a defenderse de aquellos que han dicho que no tiene conocimiento real sobre He-Man y su universo, y que ésa es la razón por la cual la animación de Netflix es tan criticada. Para empezar, el director aseguró que el proyecto se concibió como una vía para complacer a los fans, siguiendo lo hecho por la original y sin caer en esta sobreexplotación del remake. El hecho de que los propios seguidores se molestaran fue toda una sorpresa para Smith, pues él proponía entregarles una historia con conceptos que no se podían ver en la televisión hace años. De manera específica, que los enfrentamientos entre He-Man y Skeletor fueran en verdad violentos y con consecuencias físicas para ellos y emocionales para el resto de los personajes.

Muchos se molestaron por poner a Teela como protagonista, pero Smith no ve el problema:

Sé que hay algunas personas que piensan: 'Oye, hombre, este show es woke.' Y yo pienso: que está muy bien, genial, también lo era la caricatura original de la que estamos haciendo una jodida secuela. Vayan a verla de nuevo. Hay chicas en cada episodio. ¡Supérenlo!

Y hasta aclara que hay una razón muy específica para seguirla a ella en los primeros episodios:

Estaba especialmente interesado en Teela porque le mintieron toda su jodida vida. Y para mí, eso es drama.

Parece, además, que el enojo del público significa también el fin de la sorpresa, pues Smith aclaró que evidentemente ni He-Man ni Skeletor están muertos (lo que se puede ver en los últimos minutos del último episodio) y que pretende seguir con la historia de cómo el Príncipe Adam lidia con la derrota y los alcances de su propio heroísmo. Este tema es muy importante para el director, pues considera que así se explora mucho mejor a un protagonista que ya no puede verse como perfecto y sin profundidad, y que requiere de la ayuda de sus amigos. Los siguientes episodios se estrenarán a finales de este año o a principios del próximo, y si el público fuera un poco más paciente casi con seguridad se habrían sentido contentos con la historia que apenas comienza.

No te vayas sin leer: Kevin Smith habla sobre la segunda temporada de Masters of the Universe