Se filtra supuesto título de Spider-Man: Into The Spider-Verse 2

No hay mejor momento que ahora para ser fan de Spider-Man. Uno de los muchos proyectos que vienen en camino sobre el arácnido superhéroe es la secuela de Spider-Man: Un Nuevo Universo - 100%. La película animada es uno de los filmes más esperados de 2022 y casi todos los detalles sobre el filme se han mantenido bajo llave, hasta ahora. Una filtración asegura que el título de la producción es Spider-Man: Across the Spider-verse.

Te recomendamos: Título en español de Spider-Man: No Way Home podría confirmar el multiverso

De acuerdo con el sitio Comic Circus, uno de los trabajadores de efectos especiales de Sony habría hecho una publicación sobre la película en su perfil de LinkedIn. Allí actualizó sus datos y mencionó el título Spider-Man: Across the Spider-verse. Nada ha sido confirmado todavía, pero parece ser un inocente detalle que se le fue al supervisor, quien seguro no tenía idea de que esa información no se había revelado.

De cualquier forma, este dato realmente no dice mucho sobre la secuela. En realidad, tenemos muy pocos detalles sobre la trama. Como recuerdan, el primer filme sigue a Miles Morales luego de que es mordido por una araña radiactiva. Cuando Kingpin rompe la barrera entre universos, el joven debe hacer mancuerna con distintas versiones del héroe de otros mundos, quienes le enseñarán a ser un superhéroe.

Across the Spider-verse es más bien vago. Al final de la película original, se cierra la ruptura entre universos y queda claro que Miles deberá adoptar el manto del superhéroe en su universo ahora que ya domina sus habilidades. No obstante, dado el éxito de la original, la cual no sólo recibió una excelente respuesta del público sino que incluso se llevó el Óscar a Mejor película animada, no había forma de que el estudio no buscara hacer una segunda parte.

Continúa leyendo: Spider-Man: Sin camino a casa será el fin de la franquicia dice Tom Holland

Lo que sí advierte el título es que probablemente veamos de nuevo a Penny Parker, Spider-Pig, Spider-Man Noir y Peter B. Parker, así como a Spider-Gwen, pues el nombre indica que seguirán jugando con la idea de universos múltiples. Ha habido muchos rumores sobre las nuevas versiones del personaje que podrían aparecer en la secuela, como la de la clásica caricatura de los noventa. Pero nada ha sido confirmado.

La idea de un Spider-verse es una que no se quedó sólo en la animación. Muchos esperan que suceda en live -ction en Spider-Man: Sin Camino A Casa con el regreso de Tobey Maguire y Andrew Garfield al filme de Tom Holland. Aunque esto no se ha confirmado, los fans están más que emocionados siquiera con la idea de que pudiera suceder. Les decíamos: no hay mejor época para ser fan del personaje que actualmente.

¿Cuándo tendremos noticias oficiales sobre Spider-Man: Across the Spider-verse (si es que ese es su verdadero nombre)? Podría ser más pronto de lo que creen. Su estreno está programado para abril de 2022. Esto quiere decir que posiblemente veamos aunque sea un teaser antes del estreno del filme del MCU a mediados de diciembre, no podemos pensar en una mejor ocasión para catapultar la película que pasando el avance antes de las funciones de ese otro título.

También puede interesarte: Marvel tiene 31 proyectos en desarrollo