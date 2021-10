Cary Fukunaga ya terminó de escribir la serie de Napoleón, proyecto iniciado por Stanley Kubrick

En estos momentos, muchos reconocen el nombre de Cary Fukunaga gracias a su trabajo en Sin tiempo para morir - 83%, la última entrega de James Bond con Daniel Craig al frente. La película ha dividido a la crítica y a los fans, pero en general se ha dicho que es una despedida bastante adecuada y respetable para el personaje y el actor. Por supuesto, este director ya tiene un tiempo trabajando en Hollywood. El proyecto que verdaderamente lo lanzó a la fama fue la primera temporada de True Detective - 85%, serie escrita por Nic Pizzolatto , y protagonizada por Matthew McConaughey y Woody Harrelson.

Con Sin Nombre - 89%, Jane Eyre - 84% y Beasts of No Nation - 92%, el director demostró su versatilidad para contar historias de todo tipo, adaptaciones u originales. Sin embargo, como escritor se ha enfrentado a más obstáculos. Por ejemplo, originalmente el remake de It (Eso) - 85% estaría a su cargo, pero al parecer se tomó demasiadas libertades creativas y añadió muchas escenas de sexo y violencia que no convencieron a los ejecutivos. Eventualmente él dejó la adaptación y muy poco de su escrito original terminó en el corte final. De igual forma, él lleva años tratando de levantar un proyecto que originalmente era de Stanley Kubrick, y el reto no ha sido nada sencillo.

Stanley Kubrick era uno de esos directores que se tomaba su tiempo para realizar cada película. Aunque esto ayudaba a alcanzar su visión, también significaba que sus procesos eran muy lentos. Es por ello que cuando falleció no sorprendió a nadie que muchas ideas se hubieran quedado en el tintero. El director de El Resplandor - 92% y 2001: Odisea del Espacio - 96% era realmente ambicioso y contaba con muchos guiones y sinopsis que no tuvo tiempo de completar y que otros creadores están interesados en hacer. Por el respeto que se tiene a la figura de Kubrick no cualquiera se atreve a retomar su trabajo, pero Fukunaga no sólo estaba dispuesto, sino que se dedicó por años a revivir el que tal vez es el proyecto más ambicioso que dejó el director.

Desde hace un par de años se confirmó que Fukunaga estaba escribiendo y desarrollando una serie de televisión sobre Napoleón que seguiría el concepto de Kubrick. Originalmente, el director esperaba que su guión se convirtiera en la película épica más importante hasta ese momento, y pasó años leyendo y estudiando la figura de Bonaparte, decidido además que Jack Nicholson sería su protagonista. Por desgracia, el proyecto era tan costoso y Kubrick era tan firme en su necesidad de ser realista a toda costa, que no se pudo llegar a un acuerdo para el presupuesto y la película nunca se filmó.

Pero el mundo es distinto ahora y Hollywood está dispuesto a invertir en grandes y ambiciosas producciones. Aunque no se ha hablado mucho sobre este proyecto, en una entrevista con Collider, Cary Fukunaga asegura que sigue en pie:

Llevo trabajando en eso, quisiera decir, unos cuatro o cinco años, tal vez más. Así que sí, estoy involucrado en eso. Ya tenemos todos los guiones de los episodios y nos estamos preparando para ver qué etapa sigue. Así que sí va a suceder.

El director no sólo retomó la idea de Kubrick, sino que pudo acceder a sus notas originales:

He pasado mucho tiempo en la biblioteca [de Kubrick] y en la casa en St. Albans con Christiane, su esposa, y su cuñado. Es increíble estar en presencia de la biblioteca de Kubrick.

Aunque el director se siente muy seguro del proyecto, muchas cosas pueden pasar antes de que la producción inicie formalmente, así que todavía tendremos que esperar un rato para conocer más al respecto.

Lo que se sabe hasta ahora es que para respetar el detallado guión de Stanley Kubrick, se decidió que la historia se contaría como una serie. HBO se animó a unirse, pues el trabajo será producido por Steven Spielberg, quien dirigió I.A. Inteligencia Artificial - 73%, otro de los grandes proyectos que Kubrick no logró hacer realidad. En 2018, la editorial Taschen reunió buena parte del material y el guión original que se tenía para Napoleón y lo publicó como un libro, donde se demuestra que la cinta habría sido, casi con seguridad, la producción más cara de esa época.

