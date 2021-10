Difunden rumor de que Chris Evans y Selena Gómez son novios y los fans lo celebran en redes sociales

Los rumores van y vienen, pero a veces antes de irse causan un gran alboroto. Los ejemplos sobran, como hace años cuando se difundió en redes sociales que Henry Cavill interpretaría a Wolverine para sustituir a Hugh Jackman, o cuando se dijo que Emma Stone y Andrew Garfield volvieron a ser novios. Ahora, un romance que los fans están celebrando parece provenir del mismo lugar de donde provienen la mayoría de los rumores: de la imaginación de personas con mucho tiempo libre.



En Twitter de repente se volvió tendencia Chris Evans, y la razón es que se difundió el rumor de que él y Selena Gomez tienen una relación. Se sabe por una vieja entrevista de la actriz y cantante en Watch What Happens Live! que Evans era su crush, pero no hay información sobre un sentimiento similar por parte del actor de Capitán América: El primer vengador - 79%. No obstante, bastó con que este último siguiera a Selena en Instagram para que las redes sociales estallaran con emoción.



Gómez, de 29 años, comenzó su carrera como actriz secundaria en Barnie y sus amigos, y después de 2006 se dio a conocer por su participación en los shows de Disney Channel The Suite Life of Zack and Cody y Hannah Montana. Luego protagonizó la serie Wizards of Waverly Place, la película Another Cinderella Story (2008) y un año después formó el grupo musical Selena Gomez & the Scene, cuyo primer álbum, Kiss & Tell, fue un éxito de ventas. También es conocida por su tormentosa relación con Justin Bieber y por haber producido la polémica serie de Netflix 13 Reasons Why - 83%, basada en un best-seller. La última pareja oficial de la cantante fue el músico The Weeknd, pero su relación comenzó y terminó en 2017.





Evans, de 40 años, es un actor conocido por todos gracias a su papel de Capitán América en el Universo Cinematográfico de Marvel, pero que también ha participado en cintas como Scott Pilgrim vs. Los Ex De La Chica De Sus Sueños - 82%, El Expreso del Miedo - 95% y Entre Navajas y Secretos - 100%. Su última actuación como el Capitán América fue en Avengers: Endgame - 95%, pero según rumores aún no confirmados, lo volveremos a ver en futuras producciones de Marvel Studios.

Como se dijo antes, los rumores de que Evans y Gómez están saliendo, no son más que rumores desatados porque el actor siguió a la chica en Instagram, lo más probable es que el romance sólo sea producto de la imaginación de los fans. Pero aunque sea improbable, no es imposible que se trate de algo real. Para comprobarlo tendremos que esperar hasta que alguien los capte en una cita o ellos lo hagan público, pero mientras tanto, sólo nos queda divertirnos con las reacciones de los fans en Twitter:

Escucha, si los rumores sobre Selena Gomez saliendo con Chris Evans son reales, serán la pareja más atractiva de la historia. Sé que serán buenos el uno para el otro. puedo sentirlo.

LISTEN IF THE RUMORS ABOUT SELENA GOMEZ DATING WITH CHRIS EVANS IS A REAL THING, THEY'LL BE THE MOST ATTRACTIVE COUPLE EVER. I KNOW THAT THEY'LL BE GOOD FOR EACH OTHER. I CAN FEEL IT. pic.twitter.com/CSzKgQyhuO — san (@oceaninlights) October 7, 2021

Yo despertando con rumores en las redes sociales de que Selena Gomez y Chris Evans están saliendo.

me waking up with Selena Gomez and Chris Evans dating rumors all over social media pic.twitter.com/E7MYHlOUVn — meow (@Beejay_Balleras) October 7, 2021

Hermano, no estoy enojado por este rumor, Selena Gomez y Chris Evans son una pareja tan poderosa.

BRO I AM NOT MAD ABOUT THIS RUMOR SELENA GOMEZ AND CHRIS EVANS ARE SUCH A POWER COUPLE pic.twitter.com/S5aMChGzfW — dilf lover (@uhdonttellmymom) October 7, 2021

Veo cosas sobre Selena Gomez y Chris Evans teniendo algo ... y sabes que no estoy enojadx por eso ... Jesús, serían una pareja atractiva.

I’m seeing things about Selena Gomez and Chris Evans being a thing…and yah know I’m not mad about it…Jesus they’d be a hot couple pic.twitter.com/og1bgSmh0j — eerie echo Ѽ - FRAN DAY (@effortlessecho) October 7, 2021

Selena Gómez y Chris Evans podrían tener una relación,hay rumores de que están saliendo pic.twitter.com/eouTB7w42f — my favourites? my safe place (@favssafeplace) October 7, 2021

*Chris Evans sigue a Selena en instagram*



Yo: pic.twitter.com/ewUdQRZ0Hj — mon ♡ (@seIandmons) October 7, 2021

ustedes: selena y chris están saliendo 😭😭



selena y chris evans: pic.twitter.com/ks8Ls1PJIM — belen🎃 (@cutyouring) October 7, 2021

Chis Evans en tendencias, yo viendo pq es tendencia Chris Evans pic.twitter.com/RKHeDDpWII — — Lady Godiva (@Shelbybookss) October 7, 2021

Se rumora que Selena Gómez está saliendo con Chris Evans, esa mujer es el verdadero quien pudiera — Fiorella Meléndez (@fioremelendezan) October 7, 2021

No sé si en verdad Selena Gómez y Chris Evans estén saliendo,pero quiero verlos en una película o serie por favor pic.twitter.com/D08cGb68tx — my favourites? my safe place (@favssafeplace) October 7, 2021

Con los rumores de la supuesta relación de Chris Evans y Selena Gomez se terminaría de comprobar la teoría de Oriana sabatini.

"Después de un Julián Serrano llega un Dybala" pic.twitter.com/9EowDGwu3d — ·.Alex·/✨ (@KindaCrazyR_) October 7, 2021

No dudo que ahora que los rumores de que Selena Gómez y Chris Evans están saliendo son cada vez más fuertes, el cacas quiera resurgir de las coladeras.😏😒😒 pic.twitter.com/d2xeEs0kQt — amndi11 (@AmaraniCr) October 7, 2021

Recientemente los fanáticos de Selena Gomez pudieron disfrutar del tema “Let somebody”, que canta junto a la banda británica Coldplay, y pertenece al nuevo álbum de ésta, Music of the spheres. Chris Evans, por otro lado, pondrá su voz al héroe de Pixar Buzz Lightyear en el largometraje animado Lightyear, que se estrena en 2022. También lo veremos en las películas de Netflix Don't Look Up y The Gray Man.

