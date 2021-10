Asesino del Zodiaco habría sido identificado tras décadas de búsqueda

El misterio del asesino del Zodiaco es uno que durante décadas ha fascinado a quienes siguen de cerca la historias de homicidas seriales, y hoy tenemos interesantes novedades sobre él. A través de ABC se reporta que un equipo de investigación en Estados Unidos ha identificado (de manera no oficial) al hombre que cometió los delitos a finales de los años sesenta, incluso han presentado un nombre y detalles de su vida. En los siguientes párrafos comentamos toda la información.

El Zodiaco atacó el norte de California entre 1968 y 1969, e hizo saber a la policía de sus crímenes a través de cartas en las que también se burlaba de ella por sus fallidos intentos de encontrarlo. El asesino tomó gran relevancia en la televisión y todos los medios de comunicación, sin embargo, las autoridades nunca pudieron identificar al hombre tras los hechos; se habló de él como un varón de entre 40 y 50 años, blanco y de gran inteligencia. Admitió haber asesinado a 37 personas, no obstante, sólo se confirmaron siete y algunas sobrevivieron.

El misterio del Zodiaco quedó en al aire por décadas, sin pistas o rastros que fuera esperanza alguna para la policía. Por un tiempo se identificó a Arthur Leigh Allen como el asesino, pero en 2003 se confirmó que sus huellas no coincidían con las encontradas en las misivas del Zodiaco. Ahora el caso toma un nuevo rumbo con las investigaciones de The Case Breakers, un grupo de 40 ex-policías que afirma haber identificado al verdadero culpable detrás de todo el escándalo que dio la vuelta al mundo hace más de cuarenta años y que al día de hoy sigue siendo motivo de interés para quienes se interesan en el tema de los homicidas seriales.

De acuerdo con el equipo, el asesino del Zodiaco sería Gary F. Poste, un veterano de la Fuerza Aérea de Estados Unidos que habría fallecido en 2018 sin enfrentarse a la justicia. El reporte de ABC rescata la evidencia presentada por The Case Breakers, aunque esta no ha sido aprobada por las autoridades del país:

Un reloj manchado de pintura comprado en una base militar encontrado por la policía después del asesinato de la señorita Bates [posible víctima]. Una huella de talón del mismo estilo y tamaño de zapato encontrada en otras tres escenas del crimen del Zodiaco. Cicatrices en la frente similares al boceto del asesino del Zodiaco del Departamento de Policía de San Francisco. Vínculos entre su nombre y los mensajes codificados enviados a la policía por alguien que afirma ser el asesino.

The Case Breakers envió un comunicado a la policía de San Francisco asegurando que se siente 100% confiados en su conclusión, sin embargo, al no ser reconocidos oficialmente por las autoridades, no podemos tener la certeza de que estamos ante el verdadero asesino del Zodiaco. Ya veremos si el transcurso de los días o semanas arrojan otras novedades sobre el caso.

El impacto del asesino del Zodiaco ya se ha visto reflejado en el séptimo arte anteriormente. En 2007 David Fincher presentó Zodiaco, cinta que desarrolla la historia de un caricaturista en San Francisco que se convierte en un detective amateur y se obsesiona con encontrar al responsable de los crímenes. La película contó con las actuaciones de Jake Gyllenhaal, Robert Downey Jr. y Mark Ruffalo, además, le dio un nuevo impulso a la historia del personaje y contribuyó al consumo de más relatos vinculados con asesinos seriales, mismos que en la actualidad son el pan de cada día para muchas personas; no por nada hemos visto el éxito de producciones como Mindhunter - 100% o Conversaciones con asesinos: Las cintas de Ted Bundy - 27%.

