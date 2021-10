Agatha Harkness tendrá su propio spin-off de WandaVision en Disney Plus

¡Fue Agatha todo este tiempo! Luego de volverse uno de los personajes consentidos de los fans de Marvel, el papel de Kathryn Hahn regresará con su propio show. La bruja que le dio algo de problemas a Scarlet Witch (Elizabeth Olsen) estará de vuelta con un nuevo programa que se centrará en ella. Esto luego de que la actriz fuera nominada a un premio Emmy por su trabajo en WandaVision - 95%, la primera serie del estudio.

Te recomendamos: Kevin Feige está muy feliz por la reacción de los fans a los nuevos personajes de la fase 4 del MCU

De acuerdo con Variety, un spin-off de Agatha Harkness está en desarrollo en Disney Plus. El show será escrito por Jac Schaeffer , la guionista principal de WandaVision. Igualmente, Katrhyn Hahn regresará para interpretar el papel. Lo que se desconoce hasta ahora es exactamente de qué irá la trama y quién será el showrunner y los directores de esta nueva serie y qué lugar tendrá en la cronología de la fase.

Como seguro recuerdan, Agatha acaba atrapada en el papel de la vecina chismosa que ella misma se dio dentro de la realidad creada por Wanda. Desde ahí se dejó en claro que existiría la posibilidad de verla de regreso, aunque la mayoría asumió que la volveríamos a ver como una mentora de está superheroína tal como sucede en los cómics y durante los eventos de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, filme en el que se ha confirmado que veremos a la Bruja Escarlata de regreso.

Continúa leyendo: Kathryn Hahn será Joan Rivers en serie biográfica sobre la comediante

Este es el más reciente show que se da a conocer de la programación que Disney+ está preparando para los fanáticos de Marvel. Hace poco, la vicepresidenta del estudio, Victoria Alonso, reveló que están desarrollando 31 proyectos. Muchos de ellos ya se han revelado, pero había otros que permanecen un misterio. Parece que la historia de Agatha es uno de ellos y no es de extrañar.

Desde que WandaVision - 95% se estrenó el pasado mes de enero, Kevin Feige parecía muy contento con lo que Hahn había hecho con el personaje. Si bien es correcto que muchos fans sospechaban de ella desde los avances del show, pocos esperaban que fuera la antagonista principal debido a más alocadas teorías sobre el ya infame Mephisto. Desde entonces sonaba a que el ejecutivo tendría más planes para ella.

Lo interesante será ver qué se contará con su show. Como mencionamos, uno esperaría verla en Doctor Strange 2, en donde sabemos que Wanda regresará tras empezar a leer el Darkhold y buscar una forma de traer de vuelta a la vida a sus hijos. No obstante, quizá tras los hechos de esa película, la traviesa bruja logre escapar con vida y sería entonces que encontraría un lugar propio dentro de la saga. No queda más que esperar.

Seguro se preguntan, ¿cuándo podremos saber más sobre esta serie? La buena noticia es que no será una larga espera pues ya se ha anunciado que el próximo 12 de noviembre se llevará a cabo el Disney Plus Day, una celebración en honor a los dos años que tiene la plataforma en la que se revelará la programación original que tiene en camino y eso, obviamente, implica los distintos show de Marvel. Lo más probable es que ahí se nos confirme que esta serie está en desarrollo.

No te vayas sin leer: WandaVision: Showrunner reveló que Agatha Harkness iba a ser la mentora de Wanda y cuál era el final original