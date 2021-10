Metraje de The Batman, The Flash y Black Adam es revelado en tráiler de DC FanDome

El DC FanDome es un evento muy esperado por las redes sociales, una celebración que honra a los superhéroes y villanos de la casa editorial en formatos como el cine y la televisión. Tras la exitosa edición de 2021 en la que más de 22 millones de personas se conectaron para ser testigos de las novedades, Warner y asociados regresan para la presentación de más contenido junto con un grupo de estrellas que impulsarán cada nuevo proyecto. Esta mañana, la empresa liberó el tráiler oficial de DC FanDome, revelando nuevos detalles emocionantes.

Los personajes de DC han encontrado un sitio muy especial en cadenas como The CW, o en Warner Bros. y la saga conocida como el Universo Extendido de DC; aunque esta última ha tenido severos tropiezos en años recientes, el nuevo tráiler anuncia que las cosas están a punto de cambiar para siempre y que volará la cabeza de los fans. El avance nos presenta a estrellas como Robert Pattinson, Dwayne Johnson, Zoë Kravitz, Ezra Miller y Jason Momoa, quienes protagonizan las siguientes películas de la marca y darán paso a un futuro distinto en el que quedarán fuera muchos de los personajes que conocimos.

Proyectos como The Batman , Aquaman and the Lost Kingdom, The Flash y Black Adam serán las estrellas del evento. A través del tráiler nos enteramos que Warner liberará un nuevo avance de la siguiente película protagonizada por el Caballero Oscuro, así que podemos esperar la locura de las redes sociales para ese día; el teaser tráiler mostrado el año pasado fue suficiente para enamorar al público y para aceptar de buen agrado a la encarnación de Bruce Wayne hecha por Robert Pattinson, a tal punto que le han perdonado algunas declaraciones escandalosas sobre el personaje emitidas el año pasado.

Por supuesto que una de las grandes ausencias del DC FanDome es todo lo relacionado con La Liga de la Justicia de Zack Snyder - 82%. Aunque la película fue un éxito demoledor en plataforma, e incluso recientemente con la venta del Blu-Ray en tiendas físicas y online, Warner Bros. no tiene la intención de continuar con la visión del cineasta, realidad que ha herido a los fans y que le ha valido al estudio el desdén de una buena parte de las redes sociales. Aunque en el DC FanDome sí veremos a algunas estrellas de Justice League, está claro que el estudio toma como canon la versión de Joss Whedon y ese es otro cantar en el argumento principal.

Los fans también están esperando Black Adam, cinta que introducirá a un personaje completamente nuevo en el DCEU y que extenderá los horizontes hasta límites desconocidos. El público espera que Warner Bros. sea capaz de liberar un avance de esta película, misma que durante varios años fue retrasada por diversos motivos, incluyendo la pandemia de coronavirus y la propia incertidumbre del estudio respecto a su éxito.

Además de abordar el cine y la televisión, DC FanDome también tendrá influencia en el terreno de los videojuegos y la animación, siendo en este caso especialmente sobresaliente gracias a sus series y películas. Al igual que el año pasado, el evento es completamente gratis y podrá ser visto a través de DcFanDome.com y YouTube; la transmisión comenzará a partir de las 10 de la mañana (horario del pacífico), es decir, a las doce del mediodía en el tiempo de la Ciudad de México. ¿Será capaz de superar a los 22 millones de internautas que se conectaron en la edición de 2020?



The Batman se estrena en cines el 4 de marzo de 2022, Black Adam el 29 de julio de 2022 y Aquaman and the Lost Kingdom el 16 de diciembre del mismo año.

