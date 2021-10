Sin tiempo para morir: Lashana Lynch quiere volver a interpretar a la agente 007

Después de 15 años desde que vimos por primera vez a Daniel Craig como James Bond, el actor se despidió de forma sorprendente con Sin tiempo para morir - 83% (No Time to Die), la quinta entrega del agente 007 protagonizada por él. La cinta ha sido elogiada por el público y la crítica y la consideran una despedida magistral, además de que es una aventura emocionante para los fanáticos del personaje creado por Ian Fleming .

Sin tiempo para morir también trajo a dos mujeres fuertes que hacían falta en la saga, Nomi, la nueva agente 007, interpretada por Lashana Lynch, y la agente Paloma, interpretada por Ana de Armas. Aunque esta última brilla en el poco tiempo que tiene en pantalla, Lynch es la más importante, pues ella ocupa el puesto que dejó libre Bond tras su salida del servicio de inteligencia británico MI6.

Debido a reportes previos que aseguraban que Lynch sería la nueva agente 007, muchos fans creyeron que realmente iba a reemplazar a Craig y a protagonizar películas de “James Bond” en versión femenina, pero todos esos rumores resultaron ser falsos, y quienes han visto la película sólo tienen palabras positivas sobre el personaje de Lynch y su interacción con el protagonista.

Ya que la saga de Bond protagonizada por Daniel Craig concluye con Sin tiempo para morir, es muy probable que Lynch no regrese como Nomi en futuras entregas, pero la actriz piensa que un spin-off sería algo interesante. Esto es lo que dijo a Comic Book al ser cuestionada sobre sus ambiciones al formar parte de la franquicia:

Tenía muchas ganas de crear un personaje realmente realista que fuera divertido, ambicioso e ingenioso y todas estas cosas. Pero realmente solo quería hacer acrobacias masivas, para ser honesta. Solo quería patear a la gente en la cara, disparar armas y rodar por el suelo y ensuciarme [...] Me encantaría volver a reencontrarme con ella. Creo que para un personaje así, valdría la pena explorarlo, obviamente. Sin embargo, creo que si nunca la volvemos a ver, su introducción a la franquicia y la forma en que sale es tan elegante y tiene mucho sentido para la franquicia y también pone las cosas bastante bien en términos de lo que he creado para el mundo.

Ella, igual que muchos fans, piensa que su papel en Sin tiempo para morir fue grandioso, e incluso si nunca vemos su spin-off, su paso por la franquicia dejará huella, ya que personajes como Nomi y Paloma ayudan a olvidar las representaciones sexistas de mujeres malas y “chicas Bond” en entregas anteriores del espía británico.

Sin tiempo para morir no sólo está triunfando por el reconocimiento de la crítica y el público, también ha tenido una buena recaudación en taquilla, y se cree que podría superar los US$ 100 millones durante sus primeros días en la taquilla local (Estados Unidos y Canadá). Luego de tanto tiempo siendo parte del personaje, la despedida de Craig podría haber recaudado mucho más, de no ser por la pandemia de COVID-19 que hundió a la industria de exhibición cinematográfico en una crisis de la cual está saliendo poco a poco, gracias a la vacunación masiva y gracias a los estudios que están estrenando sus blockbusters en cines y no en streaming.

Sin tiempo para morir iba a ser dirigida originalmente por Danny Boyle, pero el director dejó la producción por diferencias creativas y fue sustituído por Cary Fukunaga. La decisión parece haber sido la correcta, o eso parece demostrar el éxito que está teniendo la película, la cual ya está disponible en cines. Sin tiempo para morir es la vigesimoquinta cinta de James Bond, y dará mucho de qué hablar antes de que se anuncie al nuevo actor que de vida al super espía.

