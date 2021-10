Rami Malek dice que Daniel Craig será recordado como uno de los mejores James Bond

Sin tiempo para morir se está convirtiendo en un gran éxito de la taquilla global y Universal está encantada. La cinta final de Daniel Craig como James Bond pisa firme en la cartelera y reúne buenos números junto con críticas generalmente positivas. Uno de los talentos incorporados a la entrega es Rami Malek, quien interpreta a un villano como complejo de Dios que tiene la intención de elegir a los supervivientes de un atentado masivo. Por supuesto que Malek está encantado con el trabajo de Craig y recientemente aseguró que su compañero será recordado como uno de los mejores Bond de la historia. No le falta razón.

La nueva película de James Bond nos devuelve al héroe en su etapa de retiro. Pasa sus días con Madeleine en Europa y todo parece marchar bien. Pero cuando sufre un atentado inesperado las cosas se ponen de cabeza y el agente es impulsado hacia una nueva misión que exigirá lo mejor de su preparación. Sin tiempo para morir es un viaje por todo el mundo en el que el 007 se enfrentará no sólo a un nuevo villano, también a su pasado.

Durante una nueva entrevista con Rami Malek para Fox, el actor de 40 años habla sobre los logros de su colega, declarando que su Bond es el mejor y que será recordado por muchos años.

Quieres ofrecer una actuación excelente, pero piensas en la película en general y en la calidad que tendrá durante el resto del tiempo. Vamos a volver a esta película, sé que lo haremos, es muy importante que haya sido una despedida extraordinaria para Daniel Craig y no creo que nadie lo discuta cuando vean la película. [...] Esta es una película que estará ligada a nuestro tejido cinematográfico durante años y años y años venideros. Creo que para muchos en el futuro mirarán hacia atrás y dirán 'Daniel Craig es mi Bond favorito'.

El gran acierto de No Time to Die fue el estreno exclusivo en salas de cine, algo en lo que otros estudios erraron al imponer lanzamientos simultáneos en streaming. Al igual que recientes éxitos como Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos - 95% o Venom: Carnage Liberado, Sin tiempo para morir - 83% se alza como una de las películas más exitosas de 2021 y otra muestra de que las salas de cine se encuentra muy lejos de perder su encanto y poder magnético. Ahora que los estrenos llegan mayormente a salas, la industria de cine de Hollywood tiene la oportunidad de volver a recuperar el ritmo que la caracterizó antes de la pandemia.

Con No Time to Die exhibiéndose en cines ha llegado el momento de decir adiós al 007 de Daniel Craig, una encarnación que nos ha acompañado durante más de 15 años y que en su haber cuenta con películas realmente buenas. Rami Malek ya compartió su opinión sobre las hazañas de Craig y sólo podemos darle la razón; hemos tenido muchos Bond notables, pero el de Daniel tiene un rasgo muy especial que tal vez lo convierte en el más destacado de todos. Ya veremos si en el futuro aparece algún otro capaz de superar la vara más alta de la franquicia.

Barbara Broccoli, productora de las películas, declaró hace poco para Today que por el momento no están buscando al siguiente Bond, estos momentos son la celebración de Daniel Craig; pero también señala que el proceso comenzará en algún punto del año que viene, así que no pasará mucho hasta que por fin contemplemos al próximo 007 de la lista. ¿Podrá superar a las encarnaciones previas?

