“Mi cuerpo, mi maldita decisión”: Billie Eilish arremete contra ley antiaborto durante su concierto en Texas

Hablar de aborto resulta complicado, sobre todo porque se puede ver desde distintas perspectivas y en diferentes circunstancias. Sin embargo, lo que ha quedado claro es que se trata de un tema que debe incumbir tanto a hombres como mujeres, aunque las decisiones deberían ser tomadas por ellas, puesto que se trata de su cuerpo y es su derecho elegir sobre él. Ahora, visto desde una perspectiva legal, parece incoherente que la mayoría de quienes decidan el lugar legislativo de este acto sean hombres.

Esto se ha vuelto un fuerte tema de debate desde hace años, pero ahora que una nueva ola de feminismo a envuelto a la sociedad y se ha visualizado gracias a los medios y las redes sociales, cada día es más difícil que las personas se queden calladas. Como espectador de estos movimientos sociales, es importante diferenciar entre el feminismo y el odio a la masculinidad, y quienes se vuelven líderes de opinión o que cuentan con la oportunidad de ser escuchados por miles de personas, tienen la responsabilidad de dar voz a quienes no son escuchados.

Esto es algo que tomó en cuenta recientemente la cantante Billie Eilish, quien durante un concierto el pasado sábado 2 de octubre durante su presentación en el Festival Austin City Limits en Texas habló sobre las leyes antiaborto que entraron en vigor el mes pasado en el mismo Estado (vía New York Post). La intérprete de No Time To Die, tema principal de Sin tiempo para morir - 83%, habló sobre los legisladores de quienes dijo “estar harta de esos ancianos” por sentirse con el poder de imponer prohibiciones sobre los cuerpos de los demás.

Sobre el escenario, la cantante aseguró que estaba decidida a cancelar el concierto por lo molesta que la ponía esa situación, hasta que reflexionó sobre los verdaderos responsables y lo necesario de que se hable al respecto, y que los mismos hombres tengan la valentía de apoyar a las mujeres.

Cuando hicieron esa ley de mierda, casi no quería hacer el programa. entonces, porque quería castigar a este maldito lugar por permitir que eso sucediera aquí. Pero luego recordé que son ustedes los que son las malditas víctimas, y se merecen todo en el mundo. ¡Y tenemos que decirles que se callen!

“my body my fucking choice” - billie eilish pic.twitter.com/5ia0QIPgq4 — billiebabycutie (@billiebabycute) October 3, 2021

El discurso de la protagonista de Happier Than Ever: A Love Letter To Los Angeles - 93% y Billie Eilish: The World's a Little Blurry - 70% fue acompañada de señales de insulto motivando a la audiencia a que la acompañara. Esta no es la primera vez que Billie Eilish se pronuncia sobre el aborto. Anteriormente hizo uso de sus redes sociales para hablar de lo mucho que le molesta que los hombres no defiendan el lugar de la mujer ante este conflicto (vía The Independent).

Me enferma la cantidad de hombres que no dicen nada cuando se trata de los derechos de las mujeres. Si tú y tus 'homies' o ‘bros' no están hablando sobre las leyes de aborto en Texas, es probable que tú seas parte del problema.

La nueva ley a la que ha hecho referencia la cantante de 19 años no sólo señala la prohibición del aborto a partir de que se pueda detectar un latido fetal, sino que además, se plantea la posibilidad de demandar a los médicos que decidan practicar un aborto. Apenas el mes pasado, ya se interpuso la primera demanda en contra de un doctor que “violó la ley” al interrumpir un embarazo.

