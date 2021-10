Billie Eilish será Sally en El extraño mundo de Jack de Danny Elfman

El éxito de Billie Eilish continúa y llegará ahora a una de las películas de halloween, y navidad, más queridas del público. Se trata de El Extraño Mundo de Jack - 94%, de Henry Selick. La película basada en una historia de Tim Burton contará con la joven cantante en el papel de Sally en una serie de conciertos en vivo que pasarán la película. Una incursión más suya en el ámbito del cine.

De acuerdo con información de Deadline, el compositor Danny Elfman, quien hizo la música para El Extraño Mundo de Jack - 94%, confirmó que Billie Eilish cantará la canción de Sally en los conciertos que tiene previstos en Los Ángeles para este Halloween. Los shows iban a tener lugar en 2020, pero la pandemia los obligó a posponer. Esto, no obstante, permitió que lograran concordar con el apretado calendario de la popular cantante ganadora de siete premios Grammys.

El concierto consiste en la proyección de la película junto a un concierto en vivo que toca las famosas canciones del filme. Jack es interpretado por el propio Elfman. En la cinta de stop motion, para el papel de Sally fue la actriz Catherine O'Hara quien prestó su voz a la muñeca de trapo de la que el protagonista se enamora. Las fechas en las que estará Eilish como invitada serán las del 29 y 31 de octubre en el estadio Banc of California.

Como seguro recuerdan, El Extraño Mundo de Jack - 94% cuenta la historia del personaje titular, quien se obsesiona con llevar la navidad a su lúgubre hogar. Por accidente, pone en aprietos a Santa Claus y luego se ve obligado a llevar a cabo la celebración en todos los mundos. El filme es un clásico animado y uno de los que puso el particular estilo de Burton y sus personajes en el mapa.

Esta no es la primera coyuntura de Billie Eilish con el cine. La cantante fue también encargada de componer el tema principal para Sin tiempo para morir - 83%, la película número 25 de la saga de James Bond y la última con Daniel Craig como el espía. Su canción lleva el mismo nombre que el filme y, como lo dicta la tradición, se pone durante los créditos iniciales de la cinta, la cual también se vio retrasada en numerosas ocasiones por la pandemia hasta que esta semana finalmente se estrenó.

Además de esto, la joven intérprete ha podido capitalizar su popularidad con un documental en Apple TV Plus, Billie Eilish: The World's a Little Blurry - 70%, que retrata su día a día. De estas diferentes formas, el cine ha estado ligado a la carrera de Eilish desde sus primeros años. Sobre su participación en los dos conciertos en los que dará vida a Sally, Elfman dijo:

Estoy absolutamente emocionado de que Billie se una al elenco del mundo de Jack.

Les recordamos que ambos conciertos tendrán lugar en el estadio Banc of California de Los Ángeles el 29 y 31 de octubre. Por otro lado, ahora que Sin tiempo para morir - 83% finalmente tendrá su corrida en cines, habrá que ver qué otro tema hará competencia a “No time to die” en la carrera por Mejor canción original en los Óscar del año que viene. Este 2021 verá muchos musicales en sus últimos meses, así que no será fácil asegurarle la estatuilla.

