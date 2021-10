Kristen Stewart se inspiró en Emma Corrin para dar vida a la Princesa Diana

El trabajo de Kristen Stewart divide al público desde su aparición en Crepúsculo - 48%. Cuando era más joven, la actriz era considerada una de las grandes promesas dentro de la industria gracias a películas como Speak y La Habitación del Pánico - 76%. Cuando se quedó como protagonista de la famosa saga vampírica junto a Robert Pattinson muchos esperaban que fuera un buen trampolín al éxito...y lo fue, pero no de la manera esperada. Stewart ha trabajado arduamente para probar que es una intérprete seria y talentosa y su próxima aparición en Spencer - 90% podría ser la mejor manera de silenciar a aquellos que todavía dudan.

Sigue leyendo: Spencer: Kristen Stewart dijo que su experiencia en Crepúsculo le ayudó a interpretar a Lady Di

Interpetar a una persona de la vida real no es nada sencillo. Para empezar, el guión debe ser excelente para que no se perciba como una historia de explotación emocional o de chisme. Luego se tiene que contar con un gran actor que esté dispuesto a tomar el riesgo, estudie la figura pública, copie a la perfección sus gestos y tono de voz, y que hasta se comprometa a cambiar su físico. A pesar de estos elementos, es el público el único que puede decidir si el trabajo funciona o no, y cuando hablamos de alguien como la princesa Diana el asunto se complica todavía más.

Naomi Watts dio vida a Diana en Diana: El Secreto de una Princesa - 8%, cinta que fue destrozada por la crítica y la audiencia, quienes consideraron que la actriz no logró capturar la esencia del personaje y que además estaba trabajando con un guión mediocre. En el otro extremo está Emma Corrin, actriz virtualmente desconocida que dio vida a Diana en la serie de The Crown - 100%. Su trabajo fue elogiado en todos sentidos, desde su físico hasta el particular tono de voz que imitó a la perfección. Corrin fue nominada al Emmy y su Diana quedó para medir el intento de otras actrices. ¿Dónde quedará Kristen Stewart?

Stewart estaba al tanto de las complicaciones que significaba tomar el papel en la cinta de Pablo Larraín, y es por eso que tomó y aprovechó todos los recursos con los que contaba, incluido el trabajo de Corrin. En una reciente entrevista con Entertainment Weekly, la también protagonista de Ángeles de Charlie - 31% reconoció su admiración por Corrin:

La vi, probablemente, en una noche. Creo que [Emma Corrin] hizo un hermoso trabajo. Quiero decir, ¡no es que mi opinión importe en lo absoluto! Pero realmente la amo en la serie, de verdad.

También te puede interesar: Venecia 2021: Spencer ya tiene calificación de la crítica

Además de conocer a detalle la versión de Diana en The Crown, Stewart contará con el mismo apoyo que Corrin, pues ambas trabajaron con el mismo coach de dialecto para perfeccionar la voz tan especial que tenía la princesa. En el caso de Corrin fue todo un éxito, pero la decisión todavía no es absoluta cuando hablamos de Stewart. En el primer tráiler podemos escucharla hablar sobre su temor al divorcio y sobre lo infeliz que es al formar parte de la familia real, pero son pocos momentos y todavía no se sabe que tan bien quedará su voz ya en el contexto de la historia. Las primeras opiniones dicen que lo hace excelente, pero la audiencia que todavía no se deja convencer seguramente será más exigente.

William Conacher es el nombre del coach qu ayudó a Stewart a adaptar su cuerpo y su voz para verse, moverse y hablar como la princesa Diana. Conacher también ayudó a Corrin y a Watts hace años, así que es realmente un experto en Diana. Sin embargo, la actriz se dio cuenta durante su preparación que la princesa era una figura muy difícil de conocer. A pesar de llevar una vida muy pública y de que ella misma buscaba conectar con la gente, Stewart afirma que hay muchas contradicciones y misterios que la definen:

No siempre decía lo mismo en las entrevistas, ¿sabes? Existe una naturaleza voluble, obviamente, sobre todos estos hechos. Ella es, tristemente, una de las personas más imposibles de conocer de toda la historia, cuando lo único que ella quería era estar cerca de la gente y descubrirse.

Aunque Kristen Stewart nunca se atrevería a compararse con la princesa Diana, en la misma entrevista se le cuestionó sobre algún elemento de su vida que la relacionara con ella. La actriz consideró que lo más cercano era el constante acoso por conocer más de su vida privada, pero que lo que ella ha pasado realmente no se compara con lo que tuvo que sufrir Diana. Aunque la actriz no recuerda la noticia del trágico fallecimiento, sí creció conociendo un poco más de la figura y mucho antes de leer el guión sabía que tomaría la oportunidad o se sentiría como una cobarde por no intentarlo a pesar del miedo y los posibles comentarios del público.

No te vayas sin leer: Kristen Stewart es reconocida como la actriz de la década por la Asociación de Críticos de Hollywood