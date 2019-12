Kristen Stewart es reconocida como la actriz de la década por la Asociación de Críticos de Hollywood

La década está por llegar a su fin y esto permite el hacer una recapitulación de todo lo presentado y presenciado en el mundo del entretenimiento y el cine a lo largo de estos diez años. Las listas con lo mejor y lo más destacado están saliendo a la luz, bajo este marco la recientemente creada Asociación de Críticos de Hollywood (HCA), liderada por Scott Menzel, ha innovado con sus premiaciones y preparado unos galardones muy especiales, donde no solo premiarán a las películas de la temporada, sino que también se proponen reconocer el trabajo de una serie de artistas por su trabajo en toda la década y Kristen Stewart será una de las galardonadas.

Stweart lleva más de una década siendo parte de la industria cinematográfica, sin embargo, durante los últimos cinco años, ha confirmado más sus variados registros como actriz. Saltó a la fama gracias a su participación en el fenómeno adolescente que fue la saga de Crepúsculo - 48%, al ser Bella Swan se dio a conocer mundialmente y desde entonces no ha hecho más que trabajar en proyectos que le permitan demostrar su capacidad actoral como musa del cine independiente, trabajando con grandes directores como Olivier Assayas (Personal Shopper, Viaje a Sils Maria), Ang Lee (Billy Lynn's Long Halftime Walk - 46%), Woody Allen (Café Society - 70%) o David Fincher (La Habitación del Pánico - 76%), y combinando las películas de culto como Adventureland: Un Verano Memorable - 88%.

La asociación dio a conocer la noticia a través de su cuenta de Twitter al publicar el siguiente mensaje:

We at the HCA are proud to announce that Kristen Stewart will receive the Actress of the Decade Award at our ceremony on January 9, 2020. Stewart's impressive filmography includes Seberg, Personal Shopper, Clouds of Sils Maria, The Runaways, and Charlie's Angels. #KristenStewart pic.twitter.com/OYpjKDQD2d